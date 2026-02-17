Estos son los tramos más peligros en las carreteras nacionales de Castilla y León

Castilla y León concentra seis de los 25 tramos más peligrosos de toda la red nacional en los que entre los años 2022 y 2024 fallecieron siete personas y otras 20 resultaron heridas, según se desprende de estudio de evaluación del riesgo de carreteras en España de RACC y la Fundación RACE, al que ha tenido acceso Ical.

El punto negro más peligroso de Castilla y León se sitúa en la provincia de León, entre los kilómetros 400 y 406 de la N-6, a la altura de Carracedelo, donde en el periodo analizado se registraron dos accidentes con sendos heridos. En función del tráfico el índice este punto se sitúa en 160 y es el segundo más alto de toda la red, solo por detrás de la N-340 en Tarragona.

El segundo tramo más peligros de la Comunidad y el tercero de toda España, se ubica en la provincia de Segovia, en la N-110, entre los kilómetros 154 y 162, a la altura de la localidad de Gallegos, donde en el periodo analizado se contabilizaron dos accidentes con un balance de cinco fallecidos y dos heridos. Además, este el cuarto tramo mas peligroso del todo país.

Otros tramos peligrosos

Los otros cuatro tramos de alta peligrosidad de la Comunidad se ubican en León, en la N-621 (62-67 km) y en la N-630 (87-99 km); en Soria, en la N-111, entre los kilómetros 234 y 244, a la altura de Garray y en Segovia, en la N-110 ( 216-226 km).

A los seis tramos negros, en la red estatal de Castilla y León hay que sumar 16 tramos peligrosos. En total, en el periodo analizado en estos puntos se han registrado 61 accidentes, con 26 fallecidos y 70 heridos.

A nivel nacional, el índice de riesgo de siniestralidad en autopistas y autovías del Estado aumentó por primera vez en 15 años, mientras un total de 3.122 kilómetros de carreteras estatales en España presentan un riesgo elevado o muy elevado, lo que supone un 11,8 por ciento del total.

León, a la cabeza

En cuanto a las provincias, León lidera el ranking de puntos rojos y negros (27 por ciento del total en su territorio), por delante de Huesca (26 por ciento) y Palencia (25 por ciento).

El estudio analiza la peligrosidad de 26.470 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE), repartidos en 3.595 tramos, teniendo en cuenta la evaluación de los siniestros entre 2022 y 2024, su gravedad y su relación con las características de las vías. Las carreteras estatales suponen un 16 por ciento de las totales en España y canalizan el 53 por ciento del tráfico total de vehículos.