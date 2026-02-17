Un rincón de Soria con paisajes de película

Cuando se habla de ciudades encantadas, la referencia inmediata suele ser la de Ciudad Encantada de Cuenca. Sin embargo, en la provincia de Soria existe otro enclave natural capaz de dejar sin palabras al visitante. Se trata de Castroviejo, un paraje de formas caprichosas que se alza en pleno corazón de la tierra de pinares.

Ubicado dentro del término municipal de Duruelo de la Sierra, Castroviejo se encuentra a escasos kilómetros de uno de los puntos geográficos más emblemáticos de la península Ibérica, el Nacimiento del río Duero, y muy próximo a otro de los grandes iconos naturales de Castilla y León, la Laguna Negra. El entorno, rodeado de extensos pinares, se convierte en otoño en un auténtico paraíso para los amantes de la micología y el senderismo.

Un paisaje esculpido por el tiempo

La singularidad de Castroviejo reside en sus formaciones rocosas. Durante cientos de miles de años, la acción combinada del viento, el agua y el hielo ha ido modelando la piedra hasta crear siluetas sorprendentes que evocan figuras fantásticas. Algunas rocas parecen torres, otras recuerdan animales o construcciones imposibles, alimentando la imaginación de quienes recorren sus senderos.

Este conjunto geológico, situado en el noroeste de la provincia, ofrece un contraste espectacular entre el verde intenso de los pinos y los tonos ocres y grises de la roca. La combinación genera un escenario de gran belleza y vistosidad que ha servido incluso como localización para diversas producciones cinematográficas.

El acceso al paraje es sencillo y cuenta con rutas señalizadas que permiten disfrutar de miradores naturales con vistas panorámicas sobre la sierra. Desde lo alto, el visitante puede contemplar la inmensidad del paisaje soriano, en un enclave donde la naturaleza se muestra en estado puro.

Castroviejo no solo es un destino para excursionistas, sino también un símbolo del patrimonio natural de Soria. Un rincón que demuestra que, más allá de los lugares más conocidos, la provincia guarda escenarios capaces de rivalizar con los enclaves más célebres del país y que invitan a descubrir una versión propia de esa 'ciudad encantada' esculpida por el paso del tiempo.