Mañueco anuncia "impuestos cero" para "vivir" y "emprender" en el 97% de los municipios de Castilla y León

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que si es reelegido como presidente de la Comunidad habrá “impuestos cero” para poder “vivir y emprender en los pueblos”, lo que beneficiará al 97 por ciento de los municipios. Esta medida “contundente” se sumará, dijo, a una nueva rebaja en la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como un aumento progresivo de la bonificación del impuesto que grava las herencias de hermanos, tíos y sobrinos.

Fernández Mañueco, que intervino este martes en el desayuno del Fórum Europa en Madrid, tras ser presentado por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, prometió dar un “paso más allá” en la fiscalidad favorable hacia el mundo rural, de forma que no habrá que pagar impuestos en la transmisión de una vivienda, la adquisición de un local para emprender o en el traspaso de explotaciones agrarias “prioritarias”. Todo ello se completará con las deducciones en el IRPF y en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

En ese sentido, el candidato ‘popular’, que presentará mañana el programa para las elecciones autonómicas del 15 de marzo en la ciudad de León, insistió en que dará un “paso más allá” en la fiscalidad favorable hacia el mundo rural, lo que señaló ayudará a “revitalizar” los pueblos, porque generará más actividad económica, con el fin de que lleguen más jóvenes a estos municipios y con todo ello se fije población en estas zonas.

Encuestas

Asimismo, Fernández Mañueco, que reconoció que hay encuestas “de todo tipo y condición”, como la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aprovechó para animar a la población a participar en las próximas elecciones autonómicas. “Si las personas deciden que hay que dialogar, dialogaremos. Si las personas dicen que tenemos que llegar a acuerdos, llegaremos a acuerdos", dijo para recordar que su último gobierno en solitario es el que ha ofrecido “más estabilidad” y con el que “mejor han ido las cosas”.

Al respecto, el dirigente popular aprovechó para recordar que Vox, cuando vinieron “mal dadas” en la pasada legislatura, o cuando no les interesaba por las encuestas, dejaron el gobierno con una “excusa” como era la acogida de menores migrantes. De esta forma, Fernández Mañueco marcó, de nuevo, como "condición" que un posible acuerdo tendrá que tener una duración de cuatro años, para garantizar la “estabilidad”, aunque ambos partidos puedan “discutir” y “discrepar”, ya que señaló son “formaciones distintas”.

También insistió en que pedirá que el acuerdo permita construir un proyecto de futuro para las personas de Castilla y León y que se centre en las competencias de la Comunidad, así como en la gestión “eficaz” de los servicios públicos, la política económica que permite seguir creciendo, exportando y creando empleo, lo que señaló incrementa la recaudación fiscal aunque se rebajen los impuestos, y las políticas de apoyo a las familias, autónomos, empresarios y trabajadores.