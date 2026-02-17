Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué puedo hacer para librarme si me ha tocado ser miembro de una mesa electoral?

Hay situaciones legales que permiten escabullirse, siempre y cuando estén debidamente justificadas

Detalle de una mesa electoral en un colegio en Plasencia (Cáceres), este domingo. Un total de 860.375 extremeños están llamados a votar en alguno de los 791 colegios electorales que este domingo, 21 de diciembre, abren sus puertas desde las 9:00 horas para los comicios autonómicos y en los que se han dispuesto 1.400 mesas electorales. EFE/ Eduardo Palomo. Sustituye texto 2

Oliva Conde

Aunque como norma general no se puede evadir la llamada a la mesa electoral, hay ciertas circunstancias que, cubiertas por la Ley Orgánica de la Junta Electoral Central, se consideran justificadas y podrán dispensar la asistencia a la mesa. Para ello, la causa de la ausencia debe de ser presentada ante la junta formalmente y debidamente justificada.

Las causas pueden ser de carácter personal, familiar, médico o laboral, y serían las siguientes:

Carácter personal o médico

  • Ser mayor de 65 años y menor de 70.
  • Ser pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.
  • La incapacidad temporal para trabajar.
  • La situación de discapacidad.
  • La gestación superior a los seis meses de embarazo, embarazo de riesgo y períodos de lactancia en niños menores de 9 meses para la madre biológica, para el otro progenitor o para cualquiera de los padres en supuesto de adopción.
  • Haber sido intervenido quirúrgicamente en la fecha de la operación, días previos o posteriores.
  • Internamiento psiquiátrico o en centros penitenciarios.
  • Haber formado parte de, al menos, tres mesas electorales en los últimos diez años.
  • Ser víctima de un delito por el que se haya impuesto una orden de alejamiento a un tercero, cuando el condenado sea votante de la misma mesa.
  • Motivos religiosos cuando haya régimen de clausura o incompatibilidad con la participación.
  • Mudanza, cuando sea a otra Comunidad Autónoma o a otro país.
Urna electoral en los últimos comicios autonómicos en Zamora.

Carácter familiar

  • Cuidado de menores de hasta doce años y hasta catorce en el caso de familias monoparentales o cuando se acredite que el otro progenitor no puede hacerse cargo.
  • Cuidado de personas en situación de dependencia, familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad o personas con discapacidad.
  • Eventos familiares, como bodas o entierros, de personas de hasta un segundo grado de consanguinidad.

Carácter laboral

  • Trabajadores de Juntas Electorales, Juzgados y Administraciones Públicas con funciones electorales.
  • Trabajadores de servicios esenciales, como bomberos, Protección Civil, médicos o personal sanitario.
  • Directores de medios de comunicación o jefes de informativos en los que se cubran los comicios.
  • Personas que deban participar en acontecimientos públicos de forma irremplazable si su falta supone un perjuicio económico grave.

¿Qué pasa si cumplo alguna de estas condiciones?

Todas ellas deberán ser debidamente acreditadas en un plazo de siete días, mediante documentación oficial, ante la Junta Electoral Central. Tras enviar las alegaciones, se deberá esperar la resolución de la Junta, que en los casos en los que esté justificado, relevará la posición del miembro excusado al primer suplente. Si el motivo de impedimento se diera después del plazo legal de aviso, se deberá comunicar a la Junta de manera inmediata, y siempre será antes de la hora de formación de la Mesa.

