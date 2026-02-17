El grupo de música tradicional Nuevo Mester de Juglaría, Premio Castilla y León de las Artes 2025

El grupo segoviano de música tradicional Nuevo Mester de Juglaría fue reconocido hoy con el Premio Castilla y León de las Artes en su edición correspondiente a 2025. El jurado ha acordado, por mayoría, concederle este galardón “por su papel esencial en la preservación, a través de la música, de la cultura y las tradiciones castellanoleonesas”. El fallo destaca la labor de este grupo segoviano de música tradicional castellana y leonesa como “transmisor de la memoria y la identidad colectivas de la Comunidad, así como su contribución a la conservación de su rico patrimonio inmaterial”.

El jurado también ha valorado que Nuevo Mester de Juglaría “lleva trabajando desde hace más de medio siglo en la dignificación y difusión del folklore de los pueblos castellanoleoneses”. “Su trayectoria trasciende el espectáculo musical y constituye todo un proyecto etnográfico y comunitario de recopilación “sobre el terreno” de canciones, romances, costumbres, hablas, léxicos, estilos de danza y prácticas festivas que integran nuestras raíces y nuestro acervo”, completa.

Reacción

El Nuevo Mester de Juglaría recibió el galardón con “sorpresa y satisfacción”, tal y como detalló Fernando Ortiz, uno de sus miembros fundadores, para el que se trata de un galardón “muy importante” que viene a reconocer una trayectoria de 56 años. "Es un reconocimiento con el que no contábamos, pero que nos ha llenado de alegría”, afirmó.

A su vez, reconoció que este premio, después de un año marcado por la pérdida del compañero Luis Martín, supone un estímulo para continuar "con la máxima ilusión y un entusiasmo renovado”, afirmó Ortiz.

Asimismo, explicó que el secreto para mantener vivo el espíritu del Nuevo Mester de Juglaría después de tantos años es “creer en lo que hacemos y que la labor que hemos llevado a cabo durante tantos años de búsqueda, recopilación, se convierte en un eslabón de la cadena de transmisión de la memoria colectiva. Ahora, con este reconocimiento, nos planteamos continuar de la manera más seria y razonable posible”, añadió el miembro fundador.