Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El aviso rojo del Duero en Toro se amplía a ZamoraUn ambicioso proyecto restaurará parte de un pueblo deshabitadoLos temporales arrasan ValorioCarnaval de Toro (Zamora) 2026
instagramlinkedin

Fallece un operario de conservación de carreteras tras ser atropellado en León

Se trata de un hombre de unos 60 años de edad

Fallece un operario de conservación de carreteras tras ser atropellado en Garrafe de Torío (León).

Fallece un operario de conservación de carreteras tras ser atropellado en Garrafe de Torío (León). / LOZ

Ical

León

Un operario de conservación de carreteras, de unos 60 años de edad, falleció en la mañana de hoy a consecuencia de ser atropellado por un turismo en el kilómetro 16 de la carretera LE-311, en la localidad leonesa de Garrafe de Torío, concretamente en el cruce hacia Manzaneda de Torío.

El atropello se produjo a las 12.21 horas de este martes, cuando una la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada que alertaba de lo ocurrido y detallaba que el hombre se encontraba herido en las piernas y consciente.

Noticias relacionadas y más

El 1-1-2 de Castilla y León dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil. Sin embargo, una vez que los servicios de emergencias llegaron al lugar, informaron del fallecimiento del varón atropellado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents