Fallece un operario de conservación de carreteras tras ser atropellado en León
Se trata de un hombre de unos 60 años de edad
Ical
Un operario de conservación de carreteras, de unos 60 años de edad, falleció en la mañana de hoy a consecuencia de ser atropellado por un turismo en el kilómetro 16 de la carretera LE-311, en la localidad leonesa de Garrafe de Torío, concretamente en el cruce hacia Manzaneda de Torío.
El atropello se produjo a las 12.21 horas de este martes, cuando una la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada que alertaba de lo ocurrido y detallaba que el hombre se encontraba herido en las piernas y consciente.
El 1-1-2 de Castilla y León dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil. Sin embargo, una vez que los servicios de emergencias llegaron al lugar, informaron del fallecimiento del varón atropellado.
