Fallece un operario de conservación de carreteras tras ser atropellado en León

Un operario de conservación de carreteras, de unos 60 años de edad, falleció en la mañana de hoy a consecuencia de ser atropellado por un turismo en el kilómetro 16 de la carretera LE-311, en la localidad leonesa de Garrafe de Torío, concretamente en el cruce hacia Manzaneda de Torío.

El atropello se produjo a las 12.21 horas de este martes, cuando una la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada que alertaba de lo ocurrido y detallaba que el hombre se encontraba herido en las piernas y consciente.

El 1-1-2 de Castilla y León dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil. Sin embargo, una vez que los servicios de emergencias llegaron al lugar, informaron del fallecimiento del varón atropellado.