Fallece una menor de seis años tras caer desde un piso en Salamanca

El suceso, que tuvo lugar en la calle Valencia de Salamanca, movilizó a la Policía Local, la Policía Nacional y una UVI móvil de Emergencias Sanitarias - Sacyl

Ambulancia de emergencias sanitarias

Ambulancia de emergencias sanitarias / JcyL / Loz

Efe

Salamanca

Una menor de seis años ha fallecido tras precipitarse desde un piso de la calle Valencia de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.52 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de que una persona se había precipitado desde un piso de la mencionada calle de la capital salmantina.

En base a esta información, el 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local, a la Policía Nacional, y a Emergencias sanitarias - Sacyl que desplazó hasta al lugar a al equipo médico del Punto de Atención Continuado (PAC) de San Juan y una UVI móvil.

Por el momento se desconocen más datos del terrible siniestro.

