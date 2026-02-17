Fallece una menor de seis años tras caer desde un piso en Salamanca
El suceso, que tuvo lugar en la calle Valencia de Salamanca, movilizó a la Policía Local, la Policía Nacional y una UVI móvil de Emergencias Sanitarias - Sacyl
Efe
Salamanca
Una menor de seis años ha fallecido tras precipitarse desde un piso de la calle Valencia de Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.52 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de que una persona se había precipitado desde un piso de la mencionada calle de la capital salmantina.
En base a esta información, el 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local, a la Policía Nacional, y a Emergencias sanitarias - Sacyl que desplazó hasta al lugar a al equipo médico del Punto de Atención Continuado (PAC) de San Juan y una UVI móvil.
Por el momento se desconocen más datos del terrible siniestro.
- Herido grave por una cornada en Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo
- Sanabria, de nuevo, en aviso amarillo este sábado por intensas nevadas
- Atropello múltiple en León: hay cinco heridos
- Un autobús urbano se empotra contra una farola y un edificio en la avenida de Portugal de Salamanca
- Esto es lo que dice Adif sobre el estado de las infraestructura ferroviaria en Castilla y León
- La Junta Electoral inicia un expediente sancionador contra el líder del PSOE en Castilla y León: esta es la razón
- Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
- ¿Qué puedo hacer para librarme si me ha tocado ser miembro de una mesa electoral?