Confirmada la condena de 23 años y medio de prisión para el hombre que mató su madre en la Nochebuena de 2022 en León

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León emitió hoy una sentencia, contra la que cabe recurso de casación, mediante la que confirma de forma íntegra la elaborada en noviembre por la Audiencia Provincial de León, por la que condenó a 23 años y medio de cárcel a Alan Rubén T.S., por matar a su madre en la Nochebuena de 2022.

En la sentencia, a la que hoy tuvo acceso la Agencia Ical, el TSJCyL ratifica la condena de 23 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con el agravante de parentesco, y de seis meses por otro de amenazas, así como la imposición de una indemnización de 5.000 euros para la hermana de la asesinada.

Culpable

La sentencia, ahora ratificada y elaborada después de que el jurado popular determinase que Alan Rubén T.S. era culpable de los hechos que se le imputaban, consideró demostrado que este se personó dos veces en la vivienda de su madre el 24 de diciembre de 2022, aunque en la primera ocasión no logró acceder a la casa, por lo que más tarde regresó y ella sí le abrió la puerta.

De acuerdo con el texto de la sentencia, tras una fuerte discusión, el condenado atacó “de forma repentina, rápida y sin ninguna posibilidad de defensa” a su madre, “asestándole un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, tipo jarra, jarrón, botella o frasco de cristal que se rompió en pedazos y, a consecuencia de ello, quedó conmocionada por la intensidad del golpe”.

A continuación, Alan Rubén T.S. siguió agrediendo a su progenitora con otro objeto contundente y cortante, “sin descartar que pudiera haber utilizado un arma blanca”, según indicó el juez, con lo que le provocó numerosos cortes en el cuerpo “solo buscando sufrimiento y dolor”. Por último, le hizo un corte de trece centímetros en el cuello, a la altura de la vena yugular y la tráquea, lo que le provocó una fuerte hemorragia e impidió la entrada de aire. La mujer falleció a las 23 horas de esa misma noche.

Por otra parte, el Tribunal también consideró probado que el ahora condenado amenazó a su madre previamente con “cortarle el cuello”, mientras que no consideró probado que el acusado cometiera los hechos “bajo ninguna limitación de sus facultades mentales”.