Condenado a cuatro de prisión al acusado de matar al vallisoletano Sergio Delgado

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a cuatro años de prisión, al joven al que un jurado popular encontró culpable de matar a otro, vecino de Valladolid, tras propinarle un puñetazo que le hizo caer y golpearse la cabeza contra el suelo. Los hechos ocurrieron en la zona de ocio de Las Llanas, en febrero de 2024.

El jurado consideró probado que el agresor no tuvo intención de matar a la víctima, que no le agredió por su procedencia, que la intensidad del golpe no estuvo influenciada por el conocimiento de la técnica de Muay Thai y que el alcohol ingerido por el fallecido influyó en el resultado letal del ataque.

El magistrado presidente del tribunal popular, según confirmaron a Ical fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, le impone la pena máxima prevista en el Código Penal para este delito “en atención al mayor reproche penal que debe merecer una actuación violenta y agresiva, realizada contra una persona desconocida, y sin ningún motivo que pueda servir para justificarla, realizándose en una zona de ocio, donde debe prevalecer todo lo contrario”.

Indemnización

El magistrado presidente del jurado fija además en la sentencia una indemnización por daño moral para los familiares del fallecido de 250.000 euros, 100.000 para cada uno de los progenitores y 50.000 para la hermana, con quienes convivía.

En su sentencia, el magistrado, encargado de fijar la pena conforme a los hechos declarados probados por los ciudadanos que integraron el jurado popular recuerda que “en el presente procedimiento el Jurado ha sido soberano para determinar los hechos que han considerado probados, habiendo razonado en forma lógica y racional todas y cada una de las cuestiones objeto del veredicto que fueron sometidas a su consideración, en la forma que cualquier ciudadano pudiera realizar y como tiene declarado la Jurisprudencia, no se les puede exigir un razonamiento exhaustivo, como pudiera hacerlo un Tribunal, puesto que carecen de los conocimientos jurídicos para ello”.

Tras analizar abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera “lógica y razonable” la conclusión sobre la intencionalidad del puñetazo a la que han llegado los nueve ciudadanos que integraban el jurado popular.

El jurado consideró que no había quedado probado que la agresión tuviera relación con la procedencia de la víctima, natural de Valladolid, que ese día estaba en Burgos celebrando una despedida de soltero, ni por la rivalidad entre las aficiones de los equipos de fútbol de ambas ciudades.

A este respecto, el magistrado señala que “entendemos que se ha respetado en todo momento el derecho a la presunción de inocencia”, puesto que los miembros del tribunal popular “fueron conscientes de que el objeto de enjuiciamiento eran unos hechos concretos, con independencia de las aficiones, del acusado. De tal forma que el Jurado, desconociendo, el significado del denominado Derecho Penal de autor, no incurrió en el error de su aplicación”.