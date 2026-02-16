Un Pisuerga crecido dificulta búsqueda de un hombre desaparecido en el río por Valladolid

Un río Pisuerga muy crecido, con una fuerte corriente que arrastra residuos, troncos y ramas, dificulta las labores de los bomberos que, por cuarto día consecutivo, buscan este lunes por la mañana a una persona que se habría caído al agua el sábado pasado y pedido auxilio junto al puente de Santa Teresa.

El rastreo ha comenzado en un punto próximo a este puente donde una persona, que se percató de cómo una persona pedía auxilio, informó al servicio Emergencias 1-1-2 de esta situación.

Los bomberos, con una barca más potente y amplia, rastrean la lámina del río en colaboración con agentes del Cuerpo Nacional de Policía, han informado fuentes municipales.