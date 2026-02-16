Un Pisuerga crecido dificulta búsqueda de un hombre desaparecido en el río por Valladolid
Los bomberos con una barca continúan intentando encontrar al varón
Efe
Valladolid
Un río Pisuerga muy crecido, con una fuerte corriente que arrastra residuos, troncos y ramas, dificulta las labores de los bomberos que, por cuarto día consecutivo, buscan este lunes por la mañana a una persona que se habría caído al agua el sábado pasado y pedido auxilio junto al puente de Santa Teresa.
El rastreo ha comenzado en un punto próximo a este puente donde una persona, que se percató de cómo una persona pedía auxilio, informó al servicio Emergencias 1-1-2 de esta situación.
Los bomberos, con una barca más potente y amplia, rastrean la lámina del río en colaboración con agentes del Cuerpo Nacional de Policía, han informado fuentes municipales.
- Mañueco anuncia un incremento de las ayudas para la contratación de seguros agrarios y una inversión de 20 millones de euros para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo y mejora del ovino
- Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
- Herido grave por una cornada en Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo
- Sanabria, de nuevo, en aviso amarillo este sábado por intensas nevadas
- El exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo sobre la designación de Pollán: 'Se consuma la traición
- Atropello múltiple en León: hay cinco heridos
- Esto es lo que dice Adif sobre el estado de las infraestructura ferroviaria en Castilla y León
- La Junta Electoral inicia un expediente sancionador contra el líder del PSOE en Castilla y León: esta es la razón