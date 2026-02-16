Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un Pisuerga crecido dificulta búsqueda de un hombre desaparecido en el río por Valladolid

Los bomberos con una barca continúan intentando encontrar al varón

Un hombre observa el Pisuerga a su paso por Valladolid hace unos días.

Un hombre observa el Pisuerga a su paso por Valladolid hace unos días. / M. Chacón - Ical

Efe

Valladolid

Un río Pisuerga muy crecido, con una fuerte corriente que arrastra residuos, troncos y ramas, dificulta las labores de los bomberos que, por cuarto día consecutivo, buscan este lunes por la mañana a una persona que se habría caído al agua el sábado pasado y pedido auxilio junto al puente de Santa Teresa.

El rastreo ha comenzado en un punto próximo a este puente donde una persona, que se percató de cómo una persona pedía auxilio, informó al servicio Emergencias 1-1-2 de esta situación.

Los bomberos, con una barca más potente y amplia, rastrean la lámina del río en colaboración con agentes del Cuerpo Nacional de Policía, han informado fuentes municipales.

