Paraísos naturales en Castilla y León para los amantes de las aves

Ya sea para preparar una escapada de fin de semana o unas vacaciones en condiciones, no hace falta irse muy lejos para disfrutar de impresionantes paisajes y lugares que te harán conectar con la naturaleza. En Castilla y León hay paraísos más y menos conocidos que merece la pena visitar de vez en cuando. Sobe todo, si tus intenciones son las de hacer senderismo o pasar más tiempo en familia. En este artículo, podrás encontrar cinco de los más especiales, pero sería imposible enumerar en una lista todos los parajes que merece la pena visitar en Castilla y León.

Visita el nacimiento del Duero en Soria

En el Parque de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Soria, se pueden observar todo tipo de especies naturales, sobre todo aves. Si bien son uno de sus principales atractivos, y está considerada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), estas no son los únicos animales que encontrarás allí. También podrás ver ardillas, garduñas, zorros, comadrejas, tejones, ciervos o corzos.

Sin embargo, la fauna no es su único atractivo. Este Parque es especialmente reconocido por sus cinco lagunas de origen glaciar, entre las que destaca la Laguna Negra y por ser el lugar en el que se encuentra el Pico de Urbión, lugar en el que nace el río Duero.

Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión / JCYL

Un paraíso astur-leonés en Babia, León

En León se puede encontrar un paraje de gran valor histórico-cultural para los castellano-leoneses. En estos valles se han desarrollado algunos de los eventos históricos más importantes para la cultura asturleonesa. La conservación de tradiciones como la trashumancia de merinas o los caballos hispano-bretones hacen que se conserve una parte de esa vida cultural histórica.

Los motivos por los que visitar los valles de Babia no solo son históricos y culturales, también es una zona de interés natural y de la fauna. Es una de las zonas más importantes de la Cordillera Cantábrica, y uno de los pocos lugares en los que, a día de hoy, se puede seguir viendo el oso pardo cántabro. Otras especies, como la perdiz pardilla o el gorrión alpino, cohabitan en la zona.

Babia, en León. / JCyL

Atardeceres de ensueño en Zamora

Al noroeste de la provincia zamorana se encuentra este paraíso natural que parece un oasis dentro de la geografía castellana, ya que rompe con el paisaje agrícola de campos de cereal típico de la Tierra de Campos. En el corazón de esta, las Lagunas de Villafáfila ofrecen el espacio perfecto para ver amaneceres y atardeceres de ensueño. Las llanuras propias de la zona y los humedales, en los que gran variedad de especies de aves migratorias descansan durante el invierno.

A día de hoy, las Lagunas de Villafáfila son valoradas por ser una de las mayores reservas mundiales de avutarda, aunque históricamente uno de sus mayores tesoros fueron las Salinas, ubicadas entre Villafáfila y Villarrín de Campos.

Varios ejemplares de aves invernantes, en las Lagunas de Villafáfila. / M. A. L. (Archivo)

Pero estos son solo tres ejemplos de los maravillosos espacios naturales de Castilla y León, que ofrece infinidad de paisajes, parques y valles en los que pasar un fin de semana de ensueño.