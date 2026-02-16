Iberdrola supera los 920 puntos de recarga públicos en Castilla y León

Iberdrola supera los 920 puntos de recarga operativos en Castilla y León y alcanza los 11.000 en toda España, tras poner en servicio más de 2.500 nuevos puntos en 2025 en todo el territorio nacional. Esta cifra representa más del 25 por ciento de todas las instalaciones de recarga incorporadas en el país durante ese año. De este modo, la compañía concentra ya el 22 por ciento de la infraestructura pública disponible, lo que refuerza su liderazgo y la consolida como la red de recarga más extensa del país.

De estos puntos en funcionamiento distribuidos en todas las provincias de la Comunidad, aproximadamente el 30 por ciento es de recarga rápida, superrápida o ultrarrápida, capaces de recargar 200 kilómetros de autonomía entre cinco y 40 minutos, permitiendo realizar cualquier trayecto operado por la alianza Iberdrola | bp pulse.

En total, la compañía apuntó en un comunicado, recogido por Ical, que ha suministrado energía suficiente para dar más de 200 vueltas a la tierra en coche, siendo toda esta energía cien por ciento procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOS), lo que supone más de un 60 por ciento que en 2024. De este modo, además de impulsar el avance en la electrificación de la movilidad en el país, contribuye a la transición hacia una economía independiente de combustibles fósiles, más eficiente y libre de emisiones.

Mientras la red española se ha incrementado un diez por ciento, hasta alcanzar los 50.000 puntos de recarga operativos a cierre de 2025, según AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica), la red de Iberdrola ha crecido un 30 por ciento en el mismo plazo.

Accesibilidad

Los cargadores rápidos de Iberdrola disponen de la funcionalidad "Autocharge", lo que facilita una experiencia de recarga más fluida al permitir comenzar a recargar la batería con solo tomar el conector de carga y enchufarlo a la toma del coche, sin necesidad de los habituales pasos previos.

Además, para facilitar la accesibilidad a su infraestructura, Iberdrola también cuenta con su aplicación de movilidad, la más valorada del sector, que permite a los usuarios localizar puntos de recarga cercanos, conocer su estado en tiempo real, reservar un punto para encontrarlo disponible a su llegada, e iniciar sus recargas con cualquier medio de pago (pago en la "app", con tarjeta bancaria, con tarjeta de recarga (RFID) y con autocharge). Los usuarios también podrán consultar el histórico de consumos o establecer la ruta óptima de paradas en sus viajes.

Novedades

La compañía ha lanzado novedades para mejorar la experiencia de los conductores, como la comunidad de usuarios desde la que se puede acceder a las últimas noticias y novedades del sector y a información útil para los conductores de vehículo eléctrico, una sección de ayuda con videos y consejos para nuevos usuarios de la "app", y la sección "En la zona" con información de servicios cercanos al punto de recarga, restaurantes, tiendas o supermercados, para que los usuarios puedan aprovechar el tiempo de la recarga.

Otra es la posibilidad de usar saldo Mi Iberdrola para pagar las recargas de vehículo eléctrico realizadas a través de la "app", de esta forma los usuarios adheridos al programa de fidelización de Iberdrola podrán ahorrar con sus recargas.