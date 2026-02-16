Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un varón en el incendio de una vivienda en El Mirón (Ávila)

Un equipo médico del Centro de Salud de Piedrahita y una unidad medicalizada de emergencias (UME) se trasladaron al lugar del incendio en El Mirón (Ávila), donde murió un hombre de unos 75 años

Imagen de archivo de una ambulancia de emergencias.

Imagen de archivo de una ambulancia de emergencias. / JcyL / Loz

Ical

Ávila

Un varón de unos 75 años falleció hoy en el incendio de una vivienda, situada junto a la iglesia, en El Mirón (Ávila). El suceso se registró minutos antes de las 13.43 horas, cuando el alertante indicó que el hombre había entrada en el interior de la casa, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León

Asimismo, el 1-1-2 informó de lo sucedido a la Guardia Civil de Ávila, a los Bomberos de la capital y a los de la Diputación de Salamanca, por proximidad. Además, Emergencias Sanitarias-Sacyl movilizó un equipo médico del Centro de Salud de Piedrahita y una unidad medicalizada de emergencias (UME).

En el lugar, los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento del varón del que aún no constan más datos.

TEMAS

Fallece un varón en el incendio de una vivienda en El Mirón (Ávila)

