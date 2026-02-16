Fallece un varón en el incendio de una vivienda en El Mirón (Ávila)

Un varón de unos 75 años falleció hoy en el incendio de una vivienda, situada junto a la iglesia, en El Mirón (Ávila). El suceso se registró minutos antes de las 13.43 horas, cuando el alertante indicó que el hombre había entrada en el interior de la casa, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Asimismo, el 1-1-2 informó de lo sucedido a la Guardia Civil de Ávila, a los Bomberos de la capital y a los de la Diputación de Salamanca, por proximidad. Además, Emergencias Sanitarias-Sacyl movilizó un equipo médico del Centro de Salud de Piedrahita y una unidad medicalizada de emergencias (UME).

En el lugar, los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento del varón del que aún no constan más datos.