La crecida del Duero mantiene a 84 personas desalojadas de sus casas en Valladolid

La crecida del río Duero por las lluvias de las últimas semanas, el deshielo y el aporte de sus afluentes mantiene este lunes a 84 personas desalojadas de sus viviendas, la mayoría de ellas, 78, de la localidad de Puente Duero, perteneciente a Valladolid capital, y el resto de Tudela de Duero.

Según ha informado a Efe la directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, Irene Cortés, al término de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), la situación más crítica en estos momentos se vive en estos dos puntos de la provincia de Valladolid, donde el pico es "muy sostenido" y el suelo presenta ya una "saturación total".

La mayoría de los desalojados de estas dos localidades han encontrado acomodo en segundas residencias o en viviendas familiares, pero 23 de ellas han tenido que ser realojadas en hoteles de la zona: 20 vecinos de Puente Duero y 3 de Tudela de Duero.

En sótanos y garajes

Como ha informado a Efe el alcalde de Tudela de Duero, Óscar Rodríguez, en este municipio situado a apenas 15 kilómetros de la capital de provincia se han visto afectas al menos 14 viviendas, donde el agua ha penetrado en sótanos, garajes e incluso las plantas bajas.

Las próximas horas serán determinantes, pues el pico de la crecida, como ha explicado Cortés, aún no ha llegado a este municipio, por lo que permanecerán atentos a posibles nuevos episodios de avenidas.

En este sentido, la responsable de Protección Civil y Emergencias ha indicado que la preocupación añadida para las próximas horas serán los deshielos, tal y como les ha trasladado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por lo que la situación de peligro, a pesar de que las lluvias hayan remitido, es "la misma que la de ayer".

Mejora la situación en Soria

Por otro lado, Cortés ha informado de la mejora de la situación en la provincia de Soria, donde este fin de semana 15 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas en San Esteban de Gormaz por la crecida del Duero y otras tres pedanías, con un total de 155 vecinos, fueron confinadas por el riesgo de inundaciones.

Como ha indicado la directora general, en la noche de ayer domingo estas 15 personas ya pudieron regresar a sus hogares porque el pico de la crecida del Duero en este municipio de unos 3.000 habitantes ya había pasado.

La directora general de Protección Civil y Emergencias ha indicado que aún es "muy pronto" para hablar de una valoración de daños en explotaciones, viviendas o bienes y ha afirmado que esperan a que el Gobierno de España declare estas zonas como gravemente afectadas por una emergencia para empezar con toda la tramitación.