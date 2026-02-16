Un autobús urbano se empotra contra una farola y un edificio en la avenida de Portugal de Salamanca

Un autobús urbano sufrió un accidente de tráfico este martes en Salamanca tras chocar contra una farola y el muro de un bloque de viviendas en la avenida de Portugal, a la altura del número 152, en el cruce con la calle Islas Canarias. El suceso se produjo a las 13.24 horas y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia.

Según la información facilitada, el conductor del autobús, un varón de unos 55 años, habría sufrido una indisposición previa al accidente. Como consecuencia del impacto, resultó herido consciente, con una brecha en la cabeza. Además, al menos otras tres personas han resultado heridas.

Estado de la autobús tras el choque. / David Arranz - Ical

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía Local y de Emergencias Sanitarias–Sacyl, que enviaron asistencia para atender a los heridos. Asimismo, se informó al Cuerpo Nacional de Policía.

El accidente causó una notable alarma entre los vecinos y viandantes de la zona, ya que el servicio de emergencias recibió una decena de llamadas en apenas dos minutos alertando del suceso.