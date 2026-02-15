Clunia, la ciudad romana que domina los valles del Arandilla y el Espeja

En el término municipal de Peñalba de Castro, sobre un gran cerro de superficie amesetada y estratégicamente delimitado por los valles de los ríos Arandilla y Espeja, se alzan las ruinas de Clunia, una de las ciudades romanas más importantes del norte de Hispania. Su privilegiada ubicación no fue casual: desde este enclave elevado se controlaban las comunicaciones naturales del territorio, lo que convirtió a la ciudad en un enclave clave durante siglos.

Fundada sobre un asentamiento previo arévaco, Clunia alcanzó su máximo esplendor en época imperial. Llegó a convertirse en colonia romana bajo el nombre de Colonia Clunia Sulpicia y desempeñó un papel destacado en la administración del territorio. Su relevancia fue tal que incluso el emperador Galba fue proclamado allí antes de marchar hacia Roma en el año 68 d.C.

Hoy, el yacimiento arqueológico permite recorrer la huella de aquella ciudad monumental. Entre sus restos más destacados se encuentra el teatro romano, uno de los mayores conservados en la Península Ibérica, excavado parcialmente en la roca del cerro y con capacidad para miles de espectadores. A su alrededor se distribuyen las ruinas del foro, centro neurálgico de la vida pública, así como termas, domus y amplias calles que reflejan una planificación urbana avanzada para su tiempo.

El enclave ofrece además una panorámica excepcional del paisaje burgalés. Desde la meseta donde se asienta la antigua ciudad, la vista se abre sobre los valles que durante siglos marcaron la vida económica y social del territorio. Esa combinación de patrimonio histórico y entorno natural convierte a Clunia en un atractivo turístico de primer orden en la provincia de Burgos.

Las campañas arqueológicas desarrolladas en las últimas décadas han permitido consolidar estructuras y ampliar el conocimiento sobre la vida cotidiana en la ciudad. Aún queda mucho por excavar, pero cada intervención aporta nuevas claves sobre la organización política, social y económica de este enclave romano.

Clunia no es solo un conjunto de ruinas: es el testimonio de una ciudad que fue referente en su tiempo y que hoy sigue dominando el paisaje, recordando el peso de la historia en el corazón de Castilla.