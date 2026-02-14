Calatañazor, la villa medieval que desafía al río Milanos desde lo alto de una peña

En la provincia de Soria, sobre una peña que rompe el discurrir del río Milanos, se alza la hermosa villa de Calatañazor. Su silueta, recortada sobre el paisaje, parece detenida en el tiempo. Basta cruzar el arco de entrada para comprobar que aquí la historia no es un recurso turístico, sino una realidad que se respira en cada rincón.

El casco histórico mantiene la estructura medieval casi intacta. Calles estrechas y empedradas serpentean entre casas de piedra y entramado de madera, muchas de ellas con soportales y balconadas que evocan siglos pasados. El silencio, apenas roto por el viento que asciende desde el valle, refuerza la sensación de haber retrocedido varios siglos.

Desde lo alto, las ruinas del castillo dominan el horizonte. Aunque el paso del tiempo ha dejado su huella, la fortaleza sigue siendo un mirador privilegiado sobre el valle y sobre el curso del río Milanos, que bordea la base de la peña. La ubicación estratégica explica la importancia defensiva que tuvo la villa durante la Edad Media.

La iglesia de Nuestra Señora del Castillo, de origen románico, completa el conjunto monumental. Su sencillez arquitectónica encaja con la sobriedad castellana que define al municipio. Cada plaza y cada fachada cuentan una historia vinculada a un pasado marcado por batallas, leyendas y tradición.

Pero Calatañazor no es solo piedra e historia. El entorno natural que la rodea añade un atractivo especial. A pocos kilómetros se encuentra el sabinar más extenso de Europa, un bosque singular que refuerza el valor paisajístico de la zona y que convierte la visita en una experiencia que combina patrimonio y naturaleza.

Hoy, la villa se ha consolidado como uno de los destinos más representativos del turismo rural en la provincia. Quienes llegan buscan desconexión, autenticidad y el encanto de un pueblo que ha sabido preservar su identidad sin renunciar a la vida contemporánea.

En Calatañazor, el tiempo parece discurrir a otro ritmo. Desde su peña, vigilando el valle del Milanos, la villa continúa recordando que hay lugares donde la Edad Media sigue presente.