Elecciones en Castilla y León
Mañueco: “Cuando ganemos, quien quiera pactar que tenga claro que las condiciones las pondremos nosotros”
El presidente del PP y candidato a la reelección pide a los militantes que “dejen que otros griten, insulten y menosprecien”, pero que “nadie los avasalle”: “Que no nos hagan bajar la mirada”
Ical
El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lanzó hoy un mensaje a aquellas formaciones que “quieran pactar” con los ‘populares, a los que aclaró que “deben saber qué somos, qué representamos y a quiénes”. “Que lo tengan claro desde el principio, porque cuando ganemos las elecciones, los ciudadanos habrán decidido quién les representa mejor, y cuando eso pase, las condiciones las pondremos nosotros, porque nuestro proyecto será el más respaldado. Y quien no lo entienda, no sabe qué significa la democracia”, sentenció, durante un acto celebrado en el Teatro Liceo de Salamanca, junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para la presentación de candidaturas de cara al 15 marzo, según recogió Ical.
En este sentido, Mañueco invitó a los cabezas de lista de cada una de las nueve provincias, al resto de quienes componen cada papeleta y a todos los militantes de la formación, que “salgan a la calle con el orgullo sereno de quién sabe lo que ha hecho y lo que está dispuesto a hacer en el futuro”; y les pidió que “dejen que otros griten, insulten y menosprecien” a los ‘populares’, pero advirtió: “Que nadie nos avasalle, no dejéis que nos haga bajar la mirada”.
Gobierno de la lista más votada
También tuvo palabras para el PSOE “de Pedro Sánchez”, con el que “no se puede pactar un gobierno”, después del ofrecimiento del candidato socialista, Carlos Martínez, para que gobierne la lista más votada. “Y no lo haremos porque son el partido que tiene el modelo de gestión de Óscar Puente y Ana Redondo, entre otros. Con ellos no se puede pactar un gobierno. No lo haremos, que quede claro”, insistió, para dirigirse de nuevo a los asistentes y recordarles que “nada está hecho” de cara a los comicios y que es necesario “trasladar los mensajes, recorrer las calles, plazas, villas y ciudades”.
“Sabéis bien lo que hay que hacer. Lo habéis hecho otras veces. Tenéis que estar orgullosos del PP, porque lo que decimos no se sostiene en gritos y ruido, sino en hechos y realidades. El 15 de marzo seremos todavía muchos más que hace cuatro años. No nos dejemos intimidar por el miedo; el futuro será aún mejor y depende de nosotros”, apuntó.
