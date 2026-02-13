La Junta Electoral inicia un expediente sancionador contra el líder del PSOE en Castilla y León: esta es la razón

La Junta Electoral de Castilla y León emitió dos acuerdos con fecha 12 de febrero en los que da la razón al PP sobre dos vídeos emitidos en redes sociales por el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, por vulneración de la ley electoral, y exige su retirada además de iniciar un expediente sancionador por uno de ellos.

En este sentido, el órgano decidió incoar un expediente sancionador a Carlos Martínez por la publicación en todas sus redes sociales de un vídeo sobre cómo votar por correo, donde incluyó la leyenda “vota en las próximas elecciones porque tu voto garantiza el cambio”, utilizando el ‘hashtag’ del PSOE “atrévete al cambio”. Asimismo, le exige la inmediata retirada del vídeo de las redes sociales en las que participa, y que “adopte todas las medidas necesarias” para que permanezcan retiradas durante lo que resta de periodo electoral.

Denuncia del PP

La representante del PP denunció ante la Junta Electoral este vídeo el pasado 11 de febrero y exigió su retirada inmediata, porque “es evidente que se trata de una petición de voto para el PSOE, lo que atenta gravemente contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los actores electorales, principios que deben ser efectivamente garantizados por la Administración electoral”, como recoge Ical.

El PSOE presentó alegaciones y reclamó su archivo, al considerar que el mensaje analizado constituía una expresión “genérica, no partidista y plenamente legítima en el marco de la participación electoral”.

Sin embargo, la Junta Electoral “no aprecia la interpretación parcial y descontextualizada del mensaje que el PSOE atribuye a la denuncia, porque “no se trata en modo alguno de una invitación genérica a la participación, sino que la connotación partidista concreta es obvia y literosuficiente”.

Asimismo, remarca en cuanto al término “cambio”, que en el contexto en el que se difunde, “difícilmente cabe interpretar dicha expresión de cualquier otro modo, ni se puede entender que se refiera a un cambio abstracto de una situación anterior indeterminada”.

Campaña desde al Ayuntamiento de Soria

El otro vídeo fue denunciado por los populares el 7 de febrero, por su publicación en la red social X del PSOE, porque “se había realizado desde el atril del Ayuntamiento de Soria”, por lo que entendían que en su condición del alcalde, Martínez había utilizado “los recursos de la corporación municipal para su propia campaña electoral”. “Ha aprovechado su comparecencia como alcalde en rueda de prensa tras la junta de gobierno Municipal para lanzar mensajes de su propia campaña, efectuando manifestaciones con clara connotación electoralista y con el agravante de su utilización y divulgación en redes sociales del PSOE”, indicaron desde el PP

El PSOE alegó que Martínez hizo las declaraciones emitidas solo después de la rueda de prensa oficial y a preguntas de los periodistas sobre cuestiones personales y de planeamiento político como candidato a la Junta.

La Junta Electoral expone como jurisprudencia que “en el corto lapso que media entre la convocatoria y la celebración de las elecciones es soportable una específica e intensa garantía de neutralidad e igualdad en el desempeño de cargos institucionales, lo que implica modula en este tiempo, tanto la libertad de expresión, como el ejercicio del cargo”. Y agrega que “es indiferente que las declaraciones se realicen por iniciativa del interviniente o respondiendo a preguntas de terceros” para sentenciar que “ciertamente, la exigencia de neutralidad impuesta limita la libertad ex lega de expresión. Y da por demostrado que del contenido del vídeo difundido en X por el PSOE, se desprende que Carlos Martínez, “aprovechando su condición de alcalde y en sede municipal”, efectuó declaraciones de contenido ”inconfundiblemente electoralista"