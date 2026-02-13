Evacúan a los 45 internos de una residencia de un pueblo de Valladolid tras inundarse parte de sus instalaciones

Los internos de una residencia de ancianos en Aldeamayor de San Martín (Valladolid) tuvieron que ser evacuados esta mañana tras la inundación de parte de las instalaciones. La intervención se produjo tras recibirse en el 1-1-2 una llamada de la directora del centro a las 11.35 horas, que informaba de la inundación del patio y parte de las instalaciones de la residencia ante la imposibilidad de las arquetas de evacuar agua. Informó además de que en la residencia se encontraban alojadas 45 personas, de ellas 23 con movilidad reducida.

La Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, junto con agentes medioambientales con varias motobombas, los bomberos de la Diputación de Valladolid, voluntarios de Protección Civil de Olmedo y La Cistérniga, Guardia Civil y personal de Cruz Roja colaboraron en la evacuación, en un operativo bajo la dirección del Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, como recoge Ical.

Bomberos durante las labores de evacuación. / Ical

Ante la situación, se procedió al posteriormente al desalojo de los internos, que fueron recogidos por familiares o personas cercanas, con la excepción de 19 personas que presentaban movilidad reducida, a quienes se trasladó a otras residencias para la tercera edad.