Atropello múltiple en León: hay cinco heridos
Todas han sido atropelladas por un mismo vehículo
Ical
Cinco personas de entre 14 y 58 años resultaron hoy heridas tras ser atropelladas por un turismo en la carretera Villalis de la Bañeza (León).
El suceso ocurrió a las 13.49 horas y el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Policía Local de la Bañeza, Guardia Civil de León y a Emergencias de Sacyl. Una de las víctimas fue trasladada al centro de salud de La Bañeza y los otros heridos recibieron asistencia por parte de una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.
Por otro lado, en la localidad de Golpejar de la Sobarriba, en el municipio de Valdefresno (León), un joven de 21 años resultó herido tras salirse de la vía el turismo que conducía. El accidente tuvo lugar a las 13.18 horas y el 1-1-2 comunicó lo ocurrido a la Guardia Civil de León y a Emergencias de Sacyl.
- Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
- Mañueco anuncia un incremento de las ayudas para la contratación de seguros agrarios y una inversión de 20 millones de euros para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo y mejora del ovino
- Mañueco pedirá al Gobierno que declare zona gravemente afectada por emergencias los lugares afectados por las inundaciones en Castilla y León
- El exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo sobre la designación de Pollán: 'Se consuma la traición
- ¿Hasta cuándo afectará el tren de borrascas a Castilla y León? Esto es lo que dice Protección Civil
- Activada a partir de las 18.00 horas de este domingo la alerta por nevadas en las carreteras de montaña de Ávila, León, Segovia y Zamora
- Esto es lo que dice Adif sobre el estado de las infraestructura ferroviaria en Castilla y León
- Fallece el conductor de una quitanieves tras caer por una ladera de 20 metros en Ávila