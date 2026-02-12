Esto es lo que dice Adif sobre el estado de las infraestructura ferroviaria en Castilla y León
Carriedo critica que la respuesta del Ejecutivo central en una misiva se limita a una “descripción de las redes” ya conocidas, “sin asumir compromisos de mejora”
Ical
El presidente de Adif, Pedro Marco, respondió en una carta a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital que el estado de la infraestructura ferroviaria en Castilla y León es “aceptable”, después de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, remitiera una primera misiva al Ejecutivo central, en la que reclamaba “garantías” sobre inversiones “imprescindibles para asegurar una correcta prestación del servicio en la Comunidad, que tienen algunas incidencias”, como las constatadas en los últimos días, “como importantes retrasos y cancelaciones directamente”, según recordó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo.
Carriedo consideró que la respuesta del Gobierno central se basa en una “descripción insuficiente” de la realidad ferroviaria. En la carta remitida al consejero de Movilidad, el Gobierno, Juan José Sanz Merino, “se limita a realizar una enumeración de las infraestructuras existentes en la Comunidad que la administración regional ya conocía”.
Sin garantías
“Agradecemos la respuesta, pero consideramos que no se asume ningún compromiso concreto de inversión ni se ofrecen garantías para resolver las incidencias, retrasos y faltas de servicio”, remarcó el consejero.
Por otro lado, Fernández Carriedo lamentó que Moncloa aún no ha respondido a las otras dos cartas enviadas por el Ejecutivo autonómico, sobre la postura en cuanto al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y la financiación autonómica.
