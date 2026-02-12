Castilla y León pide ampliar zonas catastróficas y declara excepcionalidad de la campaña agraria

La Junta de Castilla y León ha solicitado este jueves al Gobierno de España ampliar la declaración de zonas afectadas gravemente por la emergencia de Protección Civil -zonas catastróficas- vinculada al paso de las borrascas, para añadir los efectos del 7 al 12 de febrero, a la vez que ha acordado declarar como "excepcional" la campaña agrícola 2025-2026 por estos mismos daños asociados a la climatología.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha detallado que en las últimas semanas se han contabilizado por parte de Protección Civil hasta 1.500 incidentes vinculados a las bajas temperaturas, la nieve, la lluvia, el viento y la crecida de ríos, con especial incidencia en las provincias de León y Salamanca.

En el caso de la declaración de zonas catastróficas, la Junta entiende que a las ya acordadas hasta el 7 de febrero deben unirse ahora las afectadas por las borrascas de alto impacto de la última semana, con "incidencias relevantes en bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma sustancial la normalidad en las zonas afectadas", en palabras de Carriedo.

Como consecuencia de los efectos de las borrascas han sido activados planes autonómicos de protección civil, en particular el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) y el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (INUNCYL), con el fin de garantizar la seguridad de las personas y minimizar los daños.

Mediante este acuerdo, la Junta solicita al Gobierno de España la adopción de las medidas previstas en el capítulo V de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que permitan la adecuada recuperación económica y social de las zonas afectadas y la compensación de los daños producidos por las borrascas registradas entre el 7 y el 12 de febrero de 2026.

Flexibilización de las ayudas PAC

Del mismo modo, otro acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Gobierno ha servido para declarar como excepcional la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados desde el pasado noviembre, especialmente por la intensa lluvia.

En palabras de Carrieod, la declaración formal es un primer paso para la adopción de medidas acordes a las necesidades del sector agrario, entre otras cosas para flexibilizar las condiciones en las que los agricultores y ganaderos podrán acceder a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).

Para acceder a esa flexibilización, la Junta analizará si en cada explotación se ha producido un "fenómeno meteorológico grave que afecte seriamente a la explotación", de acuerdo con la normativa europea.

La declaración de excepcionalidad de la actual campaña agrícola se produce tras los continuos episodios de lluvia registrados desde noviembre que han provocado efectos directos sobre las fincas de cultivo como la saturación del suelo, la imposibilidad de que la maquinaría pueda entrar en las parcelas para la siembra, el abono o los tratamientos y el incremento del riesgo de compactación, o mayor incidencia de asfixia radicular, entre otros.