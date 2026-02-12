Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnavales en Zamora y Castilla y León, ¿cuáles son los mejores?

Fiestas taurinas, bodas y quema de la galleta... Todo lo que Castilla y León te ofrece en carnavales con siglos de historia.

Desfile de Carnaval del pasado año.

Desfile de Carnaval del pasado año. / Eva Ponte

Oliva Conde

En Castilla y León hay planes para todo tipo de gustos e intereses, algunas de ellas declaradas de Interés Turístico Regional. Aquí podrás ver cuáles son algunas de las más características, aunque siempre es recomendable vivirlas en persona y darse una vuelta por la región en busca de la mejor fiesta. Sin embargo, si necesitas ayuda para descubrir algunos destinos típicos o más particulares, aquí encontrarás una pequeña guía:

Las carrozas de Cebreros (Ávila)

En la localidad abulense de Cebreros, se instauró hace siglos una fiesta que en 2009 fue declarada de Interés Turístico Regional, para pasar a ser de Interés Turístico Nacional en 2021. Además de desfiles infantiles, pasacalles o el entierro de la sardina, podrás asistir a otras celebraciones como el concurso de vinos de la localidad o el tradicional certamen de carrozas creadas por los vecinos.

Toros y mucho más en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Durante 5 días, Ciudad Rodrigo se convierte en el escenario de disfraces, fiestas taurinas y música en un espectáculo al que se da origen con el Campanazo. Aunque lo más tradicional es hablar de los encierros y fiestas taurinas, esta fiesta ofrece opciones para todos. Desde capeas para los amantes de la tauromaquia hasta ferias con atracciones, puestos ambulantes o casetas para aquellos que prefieran otro tipo de plan. Si paseas por la zona de peñas, es probable que los jóvenes mirobrigenses compartan a los carnavaleros bebida o aperitivos.

Zamora desvela el programa de su Carnaval 2026: murgas, desfiles y fiesta en la calle.

Zamora desvela el programa de su Carnaval 2026: murgas, desfiles y fiesta en la calle. / Cedida

El homenaje a la galleta de Aguilar de Campoo (Palencia)

Nace con el propósito de rendir tributo a la importancia que tiene la galleta para los ciudadanos de esta villa palentina. En el carnaval de Aguilar de Campoo, se llenan las calles de carrozas, espectáculos de fuego y circo. Una de las particularidades más características del Carnaval de la Galleta es la sustitución del entierro de la sardina por un desfile y quema de la galleta. Se organizan concursos de mascotas, cuentacuentos y otras actividades en una fiesta de ambiente especialmente familiar.

El Carnaval de Toro y la tradición rural en Zamora

En Zamora destaca el Carnaval de Toro como fiesta de Interés Turístico Regional. Con cinco días de festejos en los que se celebra historia y cultura a partes iguales, en la localidad zamorana se organizan actividades como el certamen de concursos con mascotas, la tradicional boda infantil o el concurso de coplas para los amantes de la música y el folclore.

Sin embargo, no es la única tradición carnavalera de la provincia. El "Antruejo" de Espigas de Antruejo de Villalube o la Vaca Bayona en Sayago son ejemplos de festividades que mantienen el interés de no perder las tradiciones rurales zamoranas.

