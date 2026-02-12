El agua entra a más de 150 viviendas en Villamejil (León) y el Ayuntamiento pide una ayuda que no llega

La crecida del río Tuerto (León) ha provocado que el agua haya entrado a entre 150 y 200 viviendas de Sueros de Cepeda y Castrillo de Cepeda, en el municipio de Villamejil, y el Ayuntamiento ha solicitado ayuda que no termina de llegar.

El alcalde de Villamejil, Luis Alfonso Álvarez, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que en estos momentos está intentando quitar el agua de las calles Castrillo de Cepeda, ya que una parte del pueblo se encuentra inundado. "Pedimos ayuda y yo creo que no está resultando; al final voy a tener que buscarme yo la vida aquí con máquinas", ha apostillado.

"Quiero que se solucione el problema"

Ante esta situación, ha solicitado ayuda para poder aportar soluciones. "Me da lo mismo quien tenga que venir, si es uno, si es otro, no tengo ni idea, no me preocupa, yo lo que quiero es que se me solucione el tema y no me están solucionando nada", ha añadido.

El agua comenzó a entrar en la jornada de ayer en las calles de la localidad, cuando, según ha explicado, se acumulaba un metro y medio, mientras que en estos momentos hay aproximadamente medio metro.

La situación, de este modo, ha mejorado, pero solo "hasta que vuelva a llover", ha señalado Luis Alfonso Álvarez, al tiempo que ha apuntado que quizá el hecho de que podía producirse esta situación podría haberse pronosticado antes.

Las últimas lluvias, sumadas al desembalse de la presa de Villameca, han propiciado la crecida del río Tuerto. En este sentido, el regidor ha expresado que el desembalse era necesario, aunque la previsión quizá tenía que haberse hecho con mayor antelación. "No sé si anduvieron a tiempo o no, igual hay que pedir informes y responsabilidades a posteriori", ha apuntado.