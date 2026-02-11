Mañueco pide más "planificación" a la CHD en los desembales y que actúe de forma "menos precipitada" para evitar inundaciones
El presidente de la Junta promete que estarán "muy pendientes" y colaborarán con los ayuntamientos para recuperar la normalidad "lo antes posible"
Ical
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó hoy a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) una “planificación con más tiempo” de los desembalses y que actúe de una manera “menos precipitada” para evitar inundaciones, una vez que las presas comiencen a liberar agua, porque conlleva un aumento del nivel y caudal de los ríos de la cuenca, según recogió Ical.
Fernández Mañueco, que visitó El Burgo de Osma (Soria) como candidato del PP, avanzó que en los próximos días se producirá un episodio de deshielo, por lo que aprovechó para pedir a la población “mucha precaución”, especialmente en las zonas “habitualmente inundables”, así como que sigan las indicaciones de Protección Civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
En ese sentido, el presidente de la Junta prometió que estarán “muy pendientes" de los municipios afectados por las inundaciones, para una vez acaben las lluvias, deshielos y los desembales, colaborar con los propios ayuntamientos en la limpieza de las calles, con el fin de recuperar la normalidad “lo antes posible”.
Nivel dos de Protección Civil
Asimismo, sostuvo que se ha decreto de momento el nivel dos del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl) en la provincia de Soria y se ha reunido el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) ante las crecidas del Duero en municipios como Garray o Salduero, donde señaló suele haber inundaciones. De hecho indicó que se han tenido que llevar a cabo “alguna evacuación” de viviendas afectadas.
También, el presidente se refirió a la situación de la provincia de León y Segovia, donde también está activado el nivel dos del Plan Inuncyl, y en el resto el uno por una cuestión “preventiva”. Además, aclaró, están “pendientes” de la situación de los puentes en Soria, pero indicó que es una “responsabilidad” del Gobierno, por lo que le han pedido “información”. En principio, aclaró, les han trasladado que no presentan problemas y que ante el “menor riesgo”, actuarán “de manera inmediata”.
- Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
- Mañueco anuncia un incremento de las ayudas para la contratación de seguros agrarios y una inversión de 20 millones de euros para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo y mejora del ovino
- Mañueco pedirá al Gobierno que declare zona gravemente afectada por emergencias los lugares afectados por las inundaciones en Castilla y León
- El exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo sobre la designación de Pollán: 'Se consuma la traición
- ¿Hasta cuándo afectará el tren de borrascas a Castilla y León? Esto es lo que dice Protección Civil
- Activada a partir de las 18.00 horas de este domingo la alerta por nevadas en las carreteras de montaña de Ávila, León, Segovia y Zamora
- Colisiona un tren que cubre la línea entre Valladolid y Puebla de Sanabria contra un camión en el paso a nivel de Pozaldez
- Fallece el conductor de una quitanieves tras caer por una ladera de 20 metros en Ávila