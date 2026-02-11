Mañueco anuncia la creación de una red de emprendedores rurales y promete "alfombra roja" a la industria agroalimentaria

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que, de obtener el respaldo de los castellanos y leoneses, creará una red de emprendedores rurales y revalidará su compromiso con la industria agroalimentaria, a la que prometió “seguir poniendo la alfombra roja”.

Mañueco, que visitó hoy el obrador Dulces El Beato de El Burgo de Osma (Soria), señaló que la Junta ha desarrollado una convocatoria de ayudas que será “abierta y permanente y anual”, para que los empresarios de la agroindustria puedan realizar sus inversiones. “Vamos a seguir apoyando proyectos innovadores para seguir apostando por la exportación. Facilitaremos los trámites administrativos de las ayudas financieras o de las ayudas directas y se mejorará la capacidad de exportación a este sector. Queremos seguir atrayendo talento a este sector, con especial atención al talento femenino”, expresó.

Bono nacimiento

El candidato popular a la Presidencia de la Junta avanzó, además, que la próxima semana presentará el programa electoral con el que el PP concurre a las Elecciones del 15 de marzo y cuyas iniciativas fueron bloqueadas por la oposición. Algunas de las medidas que incluirá pasarán por duplicar el importe del bono nacimiento hasta los 5.000 euros por hijo y ampliar el número de familias beneficiarias para que puedan acceder al bono infantil de 200 euros para sufragar las actividades formativas de ocio y deportivas fuera de los horarios lectivos.

Además, para el sector agrario, el programa recogerá la aprobación de bonificaciones para que los agricultores y ganaderos sigan contratando seguros y la creación de un fondo orientado al fomento a la modernización de las explotaciones en extensivo y de otro para la modernización y la mejora del sector del ovino. Cada uno de estos fondos, puntualizó el presidente, estará dotado con diez millones de euros.

Servicios sociales

En el ámbito de los servicios sociales, el presidente de la Junta comprometió ayudas para que las personas mayores puedan cambiar la bañera por el plato de ducha; ayudas por valor de 300 euros para los 100.000 autónomos de Castilla y León; y el mantenimiento de las tarjetas Buscyl de transporte gratuito, las cuales ya han sido solicitados por más de 640.000 usuarios.

Incrementar un 80 por ciento la política pública de vivienda y extender los helicópteros medicalizados a todas las provincias de Castilla y León serán otros objetivos que Mañueco se marca de obtener el respaldo electoral.