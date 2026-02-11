Cuando la lluvia dibuja el paisaje: Las Norias, el parque que revive con el agua
El agua es un elemento esencial en el Parque de las Norias, que fue clave en la actividad de la antigua azucarera y ahora estructura el espacio con estanques y láminas de agua
En el sur de Valladolid, donde a finales del siglo XIX comenzó a funcionar la azucarera Santa Victoria, hoy se extiende uno de los espacios urbanos más singulares de la ciudad: el Parque de las Norias. Inaugurado en 2007 tras la recuperación de los antiguos terrenos industriales, este enclave combina patrimonio, agua y naturaleza en un entorno pensado para el paseo y el ocio al aire libre.
La vieja fábrica, que marcó durante más de un siglo el ritmo económico del barrio, dejó paso a un proyecto que apostó por integrar la memoria del lugar en un nuevo paisaje urbano. El resultado es un parque de más de cuatro hectáreas que conecta zonas residenciales y ofrece amplias praderas, caminos peatonales y equipamientos deportivos, pero que mantiene como hilo conductor la presencia del agua.
No es casual. El agua fue un elemento esencial en la actividad de la antigua azucarera y hoy sigue siendo protagonista a través de estanques y láminas de agua que estructuran el espacio. Estos elementos no solo aportan frescor y atractivo visual, sino que dotan al parque de una identidad propia, diferente a la de otros jardines urbanos. En determinados momentos del año, la combinación de vegetación y reflejos convierte el paseo en una experiencia especialmente agradable.
Además de sus zonas verdes, Las Norias cuenta con pistas deportivas, áreas de descanso y propuestas de arte público como la Fontana de la Diversidad, una fuente-escultura que simboliza la convivencia y refuerza el vínculo del parque con el agua como elemento de vida.
Su proximidad al centro y su carácter abierto lo han convertido en un lugar habitual para vecinos y visitantes que buscan un rincón tranquilo sin salir de la ciudad.
