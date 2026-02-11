Cuando la lluvia dibuja el paisaje: Las Norias, el parque que revive con el agua

En el sur de Valladolid, donde a finales del siglo XIX comenzó a funcionar la azucarera Santa Victoria, hoy se extiende uno de los espacios urbanos más singulares de la ciudad: el Parque de las Norias. Inaugurado en 2007 tras la recuperación de los antiguos terrenos industriales, este enclave combina patrimonio, agua y naturaleza en un entorno pensado para el paseo y el ocio al aire libre.

La vieja fábrica, que marcó durante más de un siglo el ritmo económico del barrio, dejó paso a un proyecto que apostó por integrar la memoria del lugar en un nuevo paisaje urbano. El resultado es un parque de más de cuatro hectáreas que conecta zonas residenciales y ofrece amplias praderas, caminos peatonales y equipamientos deportivos, pero que mantiene como hilo conductor la presencia del agua.

No es casual. El agua fue un elemento esencial en la actividad de la antigua azucarera y hoy sigue siendo protagonista a través de estanques y láminas de agua que estructuran el espacio. Estos elementos no solo aportan frescor y atractivo visual, sino que dotan al parque de una identidad propia, diferente a la de otros jardines urbanos. En determinados momentos del año, la combinación de vegetación y reflejos convierte el paseo en una experiencia especialmente agradable.

Además de sus zonas verdes, Las Norias cuenta con pistas deportivas, áreas de descanso y propuestas de arte público como la Fontana de la Diversidad, una fuente-escultura que simboliza la convivencia y refuerza el vínculo del parque con el agua como elemento de vida.

Su proximidad al centro y su carácter abierto lo han convertido en un lugar habitual para vecinos y visitantes que buscan un rincón tranquilo sin salir de la ciudad.