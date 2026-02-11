El hogar del Ratoncito Pérez está en un pueblecito de Castilla y León: descubre su mágica ruta

¿Tu hijo está a punto de empezar a perder sus dientes o ya estáis en pleno proceso? Si es así, has de saber que en un pequeño pueblo de montaña de Castilla y León se esconde uno de los secretos mejor guardados del Ratoncito Pérez: su casa. En Velilla del Río Carrión, un pueblecito de la montaña palentina, el famoso recolector de dientes de leche tiene su hogar hasta el punto de haber convertido la aldea en la conocida como "Ruta de tus Sueños".

Se trata de un itinerario de apenas cuatro kilómetros en el que aparecen casitas diminutas, señales misteriosas y hasta los almacenes donde el señor Pérez guarda los dientes que recoge por las noches. Los niños reciben un mapa especial para ir sellando cada parada del recorrido y si completan todas las pruebas, les espera una sorpresa final muy especial que no vamos a desvelarte.

DATOS TÉCNICOS La ruta tiene un total de 3,8 kilómetros.

Son asequibles, sin desniveles ni pendientes. De hecho, está catalogada como ruta de "dificultad fácil".

Es ruta "pet friendly" así que podéis llevar a vuestras mascotas.

El "maparratón"

Al comenzar la actividad, la organización ofrece a todos los pequeños exploradores el conocido como "maparratón" a modo de guía para llegar a todos los espacios interesantes de la ruta. Podrás conocer a los amigos del Ratón Pérez, a sus familiares y hasta a su novia porque sí... tiene pareja. Todos estos personajes son los encargados de poner un sello que acredita que se ha visitado su puesto, como si de un pasaporte se tratase. ¡Hay 8 en total!

Naturaleza y paisaje

Velilla se ha convertido así en un pequeño reino dedicado al ratón más famoso del país, donde naturaleza, juego y fantasía se mezclan para crear un plan familiar diferente. Como te imaginarás, hay que pagar entrada que debes de comprar de forma anticipada al precio de 5 euros. Todos pagan a excepción de los niños menores de tres años.

¿Preparados para descubrir dónde se esconden los secretos del Ratoncito Pérez?