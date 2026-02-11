Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones Castilla y León: candidaturas por ZamoraÚltimos avisos por el temporal en ZamoraJosep Peris, del Caja Rural CB Zamora, convocado para representar a España en la Selección Masculina 3x3Fermín Cabrero, canterano del Balonmano Zamora, recibe la llamada de la Selección Española
instagramlinkedin

Toda Castilla y León en aviso por fuertes vientos y gran parte por deshielos y lluvias

Las rachas de viento podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora

Una persona con un paraguas.

Una persona con un paraguas. / A. G.

Efe

Valladolid

Castilla y León está este miércoles en aviso amarillo, el de menor riesgo, por vientos de hasta 90 kilómetros por hora en la Cantábrica leonesa y Sanabria (Zamora); también por deshielos en todas las provincias salvo Valladolid y Palencia; y por lluvias, con hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas, en varias zonas de Ávila, León, Salamanca y Zamora.

El aviso amarillo indica que no hay peligro para la seguridad de las personas pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta; y según recoge la web de la Agencia Estatal de Meteorología se prolongará hasta la medianoche.

Están en aviso por lluvias el sur de Salamanca y Ávila, el Sistema Central Salmantino, Sanabria y la zona Cantábrica leonesa.

Noticias relacionadas

Los vientos serán de hasta 90 kilómetros por hora en la Cantábrica leonesa y Sanabria; con 80 kilómetros por hora en toda la zona del Sistema Central y la Ibérica, y de 70 en la meseta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
  2. Mañueco anuncia un incremento de las ayudas para la contratación de seguros agrarios y una inversión de 20 millones de euros para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo y mejora del ovino
  3. Mañueco pedirá al Gobierno que declare zona gravemente afectada por emergencias los lugares afectados por las inundaciones en Castilla y León
  4. El exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo sobre la designación de Pollán: 'Se consuma la traición
  5. ¿Hasta cuándo afectará el tren de borrascas a Castilla y León? Esto es lo que dice Protección Civil
  6. Activada a partir de las 18.00 horas de este domingo la alerta por nevadas en las carreteras de montaña de Ávila, León, Segovia y Zamora
  7. Colisiona un tren que cubre la línea entre Valladolid y Puebla de Sanabria contra un camión en el paso a nivel de Pozaldez
  8. Fallece el conductor de una quitanieves tras caer por una ladera de 20 metros en Ávila

Mañueco anuncia la creación de una red de emprendedores rurales y promete "alfombra roja" a la industria agroalimentaria

Mañueco anuncia la creación de una red de emprendedores rurales y promete "alfombra roja" a la industria agroalimentaria

Toda Castilla y León en aviso por fuertes vientos y gran parte por deshielos y lluvias

Toda Castilla y León en aviso por fuertes vientos y gran parte por deshielos y lluvias

El hogar del Ratoncito Pérez está en un pueblecito de Castilla y León: descubre su mágica ruta

El hogar del Ratoncito Pérez está en un pueblecito de Castilla y León: descubre su mágica ruta

Cuando la lluvia dibuja el paisaje: Las Norias, el parque que revive con el agua

Cuando la lluvia dibuja el paisaje: Las Norias, el parque que revive con el agua

Estas son las 16 candidaturas de Zamora que concurren a las elecciones de Castilla y León

Estas son las 16 candidaturas de Zamora que concurren a las elecciones de Castilla y León

Vuela un dron sin permiso y choca contra la muralla de Ávila

Vuela un dron sin permiso y choca contra la muralla de Ávila

Detenido por sustraer un ordenador del Hospital Río Hortega de Valladolid con información de pacientes

Herido un varón de 37 años tras caer por un barranco en León

Herido un varón de 37 años tras caer por un barranco en León
Tracking Pixel Contents