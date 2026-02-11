Toda Castilla y León en aviso por fuertes vientos y gran parte por deshielos y lluvias

Castilla y León está este miércoles en aviso amarillo, el de menor riesgo, por vientos de hasta 90 kilómetros por hora en la Cantábrica leonesa y Sanabria (Zamora); también por deshielos en todas las provincias salvo Valladolid y Palencia; y por lluvias, con hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas, en varias zonas de Ávila, León, Salamanca y Zamora.

El aviso amarillo indica que no hay peligro para la seguridad de las personas pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta; y según recoge la web de la Agencia Estatal de Meteorología se prolongará hasta la medianoche.

Están en aviso por lluvias el sur de Salamanca y Ávila, el Sistema Central Salmantino, Sanabria y la zona Cantábrica leonesa.

Los vientos serán de hasta 90 kilómetros por hora en la Cantábrica leonesa y Sanabria; con 80 kilómetros por hora en toda la zona del Sistema Central y la Ibérica, y de 70 en la meseta.