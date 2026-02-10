Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Taludes del AVE en ZamoraCrecidas en Zamora: actualizaciónCáncer en ZamoraLa despedida de Clavería, ex del Zamora CF
instagramlinkedin

Vuela un dron sin permiso y choca contra la muralla de Ávila

Se enfrenta a una sanción de hasta 225.000 euros

Imagen de un dron.

Imagen de un dron. / Ical

Ical

Ávila

La Policía Nacional ha propuesto para sanción al responsable de volar un dron el pasado sábado 7 de febrero sin haberlo antes comunicado y provocando además su choque contra la espadaña de la puerta del Carmen, integrada en la Muralla, que es además Patrimonio Histórico. Ese choque obligó a la intervención tanto de la Policía Local como de efectivos de bomberos para retirar el aparato. Tras el incidente se pudo identificar al responsable y se le propuso efectivamente para ser sancionado administrativamente por parte de la Unidad de Seguridad y Protección Aérea de la Policía Nacional.

El denunciado "se enfrenta a sanciones por no incurrir con la normativa de Seguridad Aérea ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)". Esas multas estarían comprendidas entre los 60 a los 225.000 euros, siendo las leves de 60 a 45.000 euros, las graves de 45.001 a 90.000 euros y las muy graves de 90.001 a 225.000 euros, sin incluir las sanciones por la carencia de los registros previos de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionable por la Subdelegación de Gobierno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
  2. Colisiona un tren que cubre la línea entre Valladolid y Puebla de Sanabria contra un camión en el paso a nivel de Pozaldez
  3. Mañueco anuncia un incremento de las ayudas para la contratación de seguros agrarios y una inversión de 20 millones de euros para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo y mejora del ovino
  4. Mañueco pedirá al Gobierno que declare zona gravemente afectada por emergencias los lugares afectados por las inundaciones en Castilla y León
  5. El exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo sobre la designación de Pollán: 'Se consuma la traición
  6. ¿Hasta cuándo afectará el tren de borrascas a Castilla y León? Esto es lo que dice Protección Civil
  7. Activada a partir de las 18.00 horas de este domingo la alerta por nevadas en las carreteras de montaña de Ávila, León, Segovia y Zamora
  8. El plazo para solicitar las ayudas de la PAC para 2026 comienza el próximo 2 de febrero

Vuela un dron sin permiso y choca contra la muralla de Ávila

Vuela un dron sin permiso y choca contra la muralla de Ávila

Detenido por sustraer un ordenador del Hospital Río Hortega de Valladolid con información de pacientes

Herido un varón de 37 años tras caer por un barranco en León

Herido un varón de 37 años tras caer por un barranco en León

Un varón armado con un machete amenaza a varios transeúntes en el centro de Valladolid

Un varón armado con un machete amenaza a varios transeúntes en el centro de Valladolid

El jurado descarta la intencionalidad en la muerte de Sergio Delgado, el joven muerto en Burgos por ser de Valladolid

El jurado descarta la intencionalidad en la muerte de Sergio Delgado, el joven muerto en Burgos por ser de Valladolid

Mañueco anuncia que el primer año de universidad será gratis para los jóvenes empadronados en Castilla y León

Mañueco anuncia que el primer año de universidad será gratis para los jóvenes empadronados en Castilla y León

Castilla y León, el territorio con más castillos de toda Europa

Castilla y León, el territorio con más castillos de toda Europa

¿Qué tienes que hacer para que te financien una silla de ruedas en Castilla y León?

¿Qué tienes que hacer para que te financien una silla de ruedas en Castilla y León?
Tracking Pixel Contents