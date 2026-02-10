Vuela un dron sin permiso y choca contra la muralla de Ávila
Se enfrenta a una sanción de hasta 225.000 euros
Ical
La Policía Nacional ha propuesto para sanción al responsable de volar un dron el pasado sábado 7 de febrero sin haberlo antes comunicado y provocando además su choque contra la espadaña de la puerta del Carmen, integrada en la Muralla, que es además Patrimonio Histórico. Ese choque obligó a la intervención tanto de la Policía Local como de efectivos de bomberos para retirar el aparato. Tras el incidente se pudo identificar al responsable y se le propuso efectivamente para ser sancionado administrativamente por parte de la Unidad de Seguridad y Protección Aérea de la Policía Nacional.
El denunciado "se enfrenta a sanciones por no incurrir con la normativa de Seguridad Aérea ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)". Esas multas estarían comprendidas entre los 60 a los 225.000 euros, siendo las leves de 60 a 45.000 euros, las graves de 45.001 a 90.000 euros y las muy graves de 90.001 a 225.000 euros, sin incluir las sanciones por la carencia de los registros previos de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionable por la Subdelegación de Gobierno.
