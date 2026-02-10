Un varón armado con un machete amenaza a varios transeúntes en el centro de Valladolid
El hombre, que fue detenido por la Policía Nacional, cuenta con diez antecedentes policiales
Ical
La Policía Nacional detuvo en Valladolid en la mañana del día 8 de febrero a un varón como presunto autor de un delito de amenazas, tras recorrer varias calles del centro de Valladolid con un machete amenazando a los transeúntes.
Agentes de la Policía Nacional que se encontraban de servicio de paisano y a bordo de un vehículo camuflado recibieron un aviso que alertaba de que un varón estaba amenazando a los transeúntes con un machete de grandes dimensiones, como recoge ical.
De forma simultánea, la Sala informó de la recepción de múltiples llamadas que describían hechos similares, indicando que el individuo se desplazaba desde la citada vía hacia las inmediaciones del Teatro Calderón. Al llegar a la intersección de las calles Macías Picavea y Platerías, los agentes localizaron a un varón cuyas características coincidían plenamente con la descripción facilitada.
Cacheo
El individuo fue observado corriendo desde la calle Guadamacileros en dirección a la Plaza de la Libertad. Los agentes lograron interceptarlo a la altura del número 4 de la calle Macías Picavea. Tras identificarse como policías mediante exhibición de placa-emblema, carné profesional y reiterando la orden de “alto, policía”, el varón detuvo su marcha y fue asegurado.
Durante el cacheo superficial de seguridad, los agentes localizaron en la cintura un machete curvo con una hoja de 43 centímetros, que fue inmediatamente intervenido. Preguntado por el origen y motivo del porte del arma, el individuo manifestó de forma espontánea: “Lo llevo porque me ha amenazado un grupo de personas y lo he sacado para defenderme”.
Acto seguido, los agentes localizaron e identificaron a dos víctimas y testigos de los hechos. Ambos relataron que, instantes antes, habían observado al varón persiguiendo a un grupo de personas mientras esgrimía el machete. Añadieron que, al pasar junto a ellos, el individuo adoptó una actitud claramente amenazante, exhibió el arma y les espetó: “¿Vosotros también queréis?”, lo que les llevó a huir por temor a su integridad.
Los testigos refirieron además que, minutos después, volvieron a cruzarse con el mismo individuo frente al Teatro Calderón, momento en el que este volvió a extraer el machete para exhibirlo nuevamente, obligándoles a alejarse del lugar. En virtud de los hechos, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de amenazas.
El detenido cuenta con diez antecedentes policiales. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y una vez se finalizaron las gestiones de su detención fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.
