Mañueco anuncia que el primer año de universidad será gratis para los jóvenes empadronados en Castilla y León

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que si es reelegido una de sus medidas será la gratuidad de la matrícula universitaria durante el primer año para los jóvenes empadronados en Castilla y León. Este proyecto entraría en vigor el próximo curso y se llevará a cabo en las universidades públicas de la Comunidad.

"Queremos retener el talento", remarcó el líder popular que consideró que esta medida supondrá un importante "ahorro para las familias". "Mi compromiso es que las elecciones estén centradas en los problemas reales de los castellanos y leoneses, en las grandes decisiones que les afecten, pero también en la vida diaria. Este partido se juega exclusivamente en Castilla y León", dijo Fernández Mañueco durante su intervención en el desayuno informativo del diario "La Razón", celebrado en Madrid.

En ese sentido, Fernández Mañueco sostuvo que "Castilla y León es una historia de éxito" gracias a las políticas implantadas por su Gobierno que han permitido a la Comunidad logros "objetivos y verificables" como tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo o ser la tercera región que más creció en 2025.

Otras medidas

Asimismo, Fernández Mañueco desgranó algunas otras medidas que quieren poner en marcha y que están incluidas en el programa electoral que será presentado la próxima semana: duplicar el bono nacimiento hasta los 5.000 euros por hijo; ampliar bono infantil para actividades deportivas o formativas fuera del horario lectivo; ampliar el apoyo al campo con ayudas para la contratación de seguros agrarios y puesta en marcha de dos fondos para modernizar las explotaciones del intensivo; bonificar los peajes a los viajeros recurrentes empadronados en Castilla y León; transformar los hogares para ayudar a las personas mayores; implantar un bono de autónomos ya que, según remarcó, "aunque no se puede compensar el desastre del Gobierno", la Junta quiere tener "un gesto con los autónomos; incrementar un 80 por ciento el desarrollo de vivienda pública; o adquirir nuevos helicópteros medicalizados para que lleguen a todas las provincias.

"Se trata de ser útiles para los ciudadanos", resaltó Mañueco que se marca como objetivo "colocar a Castilla y León como una de las tres mejores comunidades autónomas para vivir". "Mi tierra puede y debe aspirar a más sin perder su identidad. La gente de nuestra tierra se lo merece", subrayó. Un reto para el que considera que el PP de Castilla y León "tiene los mejores candidatos, personas comprometidas con nuestra tierra" y "el mejor proyecto" para la Comunidad".

Para Mañueco el próximo 15 de marzo "los castellanoleoneses van a elegir qué tipo de comunidad quieren para el futuro y eso es especialmente relevante". Y lo harán "en un momento en el que hay partidos instalados en el enfrentamiento y en el ruido, que alimentan la polarización y con un Gobierno en crisis permanente".

Menos propaganda

Frente a todo ello se sitúa, según sus palabras, el PP de Castilla y León que ofrece "menos ruido y más resultados; y menos propaganda y más palabra cumplida". Según Mañueco, los problemas de los ciudadanos han dejado de estar en el centro del debate político, algo que ·debilita la democracia".

"Ojalá que estas elecciones sirvan para despejar la bronca y devuelvan a la política su sentido original", aseveró durante un desayuno informativo celebrado en Madrid al que asistieron, entre otros, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; dirigentes del PP nacional como Cuca Gamarra, Miguel Tellado o Juan Bravo; diputados y senadores populares; consejeros de la Junta.