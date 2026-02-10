El jurado descarta la intencionalidad en la muerte de Sergio Delgado, el joven muerto en Burgos por ser de Valladolid

El Tribunal del Jurado que enjuicia en la Audiencia Provincial de Burgos la muerte de Sergio Delgado Franco, ocurrida en la madrugada del 24 de febrero de 2024 en la zona de copas de la plaza Huerto del Rey, conocida como La Flora, considera probado que el acusado, J.L.N.I., causó el fallecimiento de la víctima al propinarle un puñetazo, pero descarta por unanimidad que quede probado que existiera intención de matar o que asumiera conscientemente que su acción pudiera provocar el fallecimiento de la víctima.

Así se recoge en el veredicto leído este lunes en la vista oral, en el que los nueve jurados consideran acreditado que, tras una conversación mantenida a la salida del pub Madame Kalalú, J.L.N.I. golpeó a Sergio Delgado en el rostro, provocando que cayera hacia atrás y se golpeara la cabeza contra el suelo. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico con edema cerebral y microhemorragias en el tronco encefálico que, pese a la intervención de los servicios de emergencia, derivaron en su fallecimiento.

Elevada tasa de alcohol

El jurado rechaza que el puñetazo estuviera motivado por la procedencia de la víctima, natural de Valladolid, al no considerarse probado que ese fuera el origen de la agresión, y constata que entre ambos existió una conversación previa de varios minutos antes del golpe. También da por probado que Sergio Delgado presentaba una elevada tasa de alcohol en sangre, si bien considera que la intoxicación alcohólica influyó en el fallecimiento con ocho votos a favor y uno en contra, mientras que descarta que la patología coronaria previa de la víctima fuera determinante en la muerte.

Asimismo, los jurados no consideran probado que el acusado actuara con mayor fuerza por sus conocimientos en artes marciales, pese a que admiten que había practicado Muay Thai, ni que asumiera que el golpe pudiera causar la muerte. En este sentido, entienden mayoritariamente que J.L.N.I. no pudo imaginar las consecuencias letales de su acción debido a su estado de embriaguez y a la rapidez de los hechos, aunque uno de los votos discrepantes sí aprecia que, por su entrenamiento previo, podía prever un resultado fatal.

Contra el indulto

El veredicto también recoge que el acusado no reconoció de forma inmediata los hechos en comisaría y que lo hizo posteriormente tras el avance de la investigación policial, así como que abonó 20.000 euros en concepto de reparación del daño a la familia del fallecido. Además, el jurado se pronuncia en contra, por unanimidad, de una eventual suspensión de la pena o de la concesión de un indulto.

Tras la lectura del veredicto, el magistrado-presidente explicó que la pena a imponer se moverá en una horquilla de entre dos y cuatro años de prisión, además de la correspondiente responsabilidad civil, fijada en 90.000 euros para cada uno de los padres de la víctima y 25.000 euros para su hermana. El juez no concretó cuándo dictará sentencia.

Por su parte, la defensa solicita la imposición de la pena mínima de dos años y la puesta en libertad inmediata del acusado, mientras que la Fiscalía mantiene su petición de 20 años de prisión, al apreciar dolo en la agresión, una solicitud compartida en términos de responsabilidad civil con la acusación particular, que eleva la condena al considerar los hechos constitutivos de asesinato.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de febrero de 2024, tras una noche de ocio en la zona de La Flora, cuando la víctima se encontraba celebrando una despedida de soltero con varios amigos. Tras el cierre de un local de ocio nocturno, Sergio Delgado permaneció en el exterior junto a un acompañante, momento en el que se produjo el encuentro con el acusado y la posterior agresión que le causó la muerte prácticamente en el acto.