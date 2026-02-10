Herido un varón de 37 años tras caer por un barranco en León

Un hombre de 37 años de edad resultó herido a última hora de la mañana de hoy tras caer con su furgoneta varios metros por un barranco en el kilómetro ocho de la carretera LE-5332, en Noceda del Bierzo, en sentido Bembibre, en la provincia de León.

El siniestro se produjo a las 13.52 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada que alertaba de lo ocurrido e informaba que el varón estaba atrapado en el interior del vehículo.

El 1-1-2 de Castilla y León dio aviso a los Bomberos de Ponferrada, a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió al equipo médico de atención primaria del centro de salud de Bembibre, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal atendió al herido, un varón de 37 años, que posteriormente fue trasladado en la ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Bierzo, situado en Ponferrada.