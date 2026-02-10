Detenido por sustraer un ordenador del Hospital Río Hortega de Valladolid con información de pacientes

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un individuo como presunto autor de un delito de hurto de un ordenador portátil con información sensible de pacientes en dependencias privadas del Hospital Universitario Río Hortega que luego vendió por 800 euros, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El Grupo de Atención al Ciudadano, en el ejercicio de sus funciones de prevención y represión de hechos delictivos, así como de obtención y análisis de información operativa, tuvo conocimiento de una denuncia interpuesta el 7 de febrero en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) de la Comisaría de Delicias.

En dicha denuncia, una facultativa del Hospital Universitario Río Hortega comunicó la sustracción de su ordenador portátil, ocurrido entre las 09.00 y las 18.00 horas del mismo día, en la Sala de Residentes del área de Anestesia y Reanimación. Posteriormente, la denuncia fue ampliada cuando los vigilantes de seguridad del hospital informaron telefónicamente a los agentes de que, tras revisar las cámaras de seguridad, habían identificado al presunto autor. Se trataba de un individuo conocido por el personal de seguridad por incidentes previos, y también sobradamente conocido por los agentes por intervenciones anteriores.

Interceptado

Sobre las 16.30 horas del día 8 de febrero, la Sala CIMACC 091 recibió una llamada del personal de seguridad del Hospital Universitario Río Hortega informando de que tenían retenida a esta persona, tras ser interceptada accediendo nuevamente a despachos del complejo hospitalario.

Hasta el lugar acudieron dotaciones uniformadas y de paisano de Policía Nacional. Mientras el individuo quedaba bajo custodia del indicativo uniformado, los agentes verificaron los hechos: el presunto autor, ocultando parcialmente su rostro con una mascarilla quirúrgica, había accedido a distintos despachos del interior del centro médico.

Las cámaras mostraban como salía del área de Reanimación (REA) con un ordenador portátil que ocultaba bajo la cazadora, para acto seguido abandonar posteriormente el hospital. El personal de seguridad manifestó que esta conducta se venía repitiendo desde hacía aproximadamente quince días, siendo expulsado en cada ocasión al detectarse su modo de actuar. Preguntado por el destino del ordenador sustraído--que contenía información sensible de pacientes---, el individuo declaró haberlo vendido en la estación de autobuses por 800 euros.

Por todo lo anterior, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de hurto y fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas. Una vez finalizas las mismas, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.