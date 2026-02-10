Detenido por sustraer un ordenador del Hospital Río Hortega de Valladolid con información de pacientes
El personal de seguridad del Hospital Río Hortega retuvo al sospechoso, quien fue detenido por la Policía Nacional tras ser interceptado accediendo a despachos del centro médico
Europa Press
La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un individuo como presunto autor de un delito de hurto de un ordenador portátil con información sensible de pacientes en dependencias privadas del Hospital Universitario Río Hortega que luego vendió por 800 euros, según informaron a Europa Press fuentes policiales.
El Grupo de Atención al Ciudadano, en el ejercicio de sus funciones de prevención y represión de hechos delictivos, así como de obtención y análisis de información operativa, tuvo conocimiento de una denuncia interpuesta el 7 de febrero en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) de la Comisaría de Delicias.
En dicha denuncia, una facultativa del Hospital Universitario Río Hortega comunicó la sustracción de su ordenador portátil, ocurrido entre las 09.00 y las 18.00 horas del mismo día, en la Sala de Residentes del área de Anestesia y Reanimación. Posteriormente, la denuncia fue ampliada cuando los vigilantes de seguridad del hospital informaron telefónicamente a los agentes de que, tras revisar las cámaras de seguridad, habían identificado al presunto autor. Se trataba de un individuo conocido por el personal de seguridad por incidentes previos, y también sobradamente conocido por los agentes por intervenciones anteriores.
Interceptado
Sobre las 16.30 horas del día 8 de febrero, la Sala CIMACC 091 recibió una llamada del personal de seguridad del Hospital Universitario Río Hortega informando de que tenían retenida a esta persona, tras ser interceptada accediendo nuevamente a despachos del complejo hospitalario.
Hasta el lugar acudieron dotaciones uniformadas y de paisano de Policía Nacional. Mientras el individuo quedaba bajo custodia del indicativo uniformado, los agentes verificaron los hechos: el presunto autor, ocultando parcialmente su rostro con una mascarilla quirúrgica, había accedido a distintos despachos del interior del centro médico.
Las cámaras mostraban como salía del área de Reanimación (REA) con un ordenador portátil que ocultaba bajo la cazadora, para acto seguido abandonar posteriormente el hospital. El personal de seguridad manifestó que esta conducta se venía repitiendo desde hacía aproximadamente quince días, siendo expulsado en cada ocasión al detectarse su modo de actuar. Preguntado por el destino del ordenador sustraído--que contenía información sensible de pacientes---, el individuo declaró haberlo vendido en la estación de autobuses por 800 euros.
Por todo lo anterior, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de hurto y fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas. Una vez finalizas las mismas, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.
- Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
- Colisiona un tren que cubre la línea entre Valladolid y Puebla de Sanabria contra un camión en el paso a nivel de Pozaldez
- Mañueco anuncia un incremento de las ayudas para la contratación de seguros agrarios y una inversión de 20 millones de euros para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo y mejora del ovino
- Mañueco pedirá al Gobierno que declare zona gravemente afectada por emergencias los lugares afectados por las inundaciones en Castilla y León
- El exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo sobre la designación de Pollán: 'Se consuma la traición
- ¿Hasta cuándo afectará el tren de borrascas a Castilla y León? Esto es lo que dice Protección Civil
- Activada a partir de las 18.00 horas de este domingo la alerta por nevadas en las carreteras de montaña de Ávila, León, Segovia y Zamora
- El plazo para solicitar las ayudas de la PAC para 2026 comienza el próximo 2 de febrero