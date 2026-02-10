Castilla y León, el territorio con más castillos de toda Europa
Castilla y León atesora más de 300 castillos visitables desde fortalezas rocosas hasta palacios
Pocas veces aparece en folletos o guías generales, pero Castilla y León posee la mayor concentración de castillos visitables del continente europeo. Solo en su territorio se conservan más de 300 fortificaciones, muchas de ellas abiertas al público y en un estado excepcional: desde castillos-palacio como el de Coca o La Mota, hasta fortalezas rocosas como Gormaz o el castillo templario de Ponferrada.
Lo curioso es que esta abundancia no responde únicamente a la historia medieval de la comunidad autónoma, sino a la variedad de sus fronteras internas: reinos, señoríos, órdenes militares y rutas comerciales que durante siglos exigieron defensas en lugares estratégicos. Ese pasado ha convertido hoy a Castilla y León en un auténtico parque temático de castillos reales, muchos de ellos sin masificaciones y con vistas espectaculares.
DOCE CASTILLOS QUE TE GUSTARÁ CONOCER
- Castillo de Simancas
- Castillo de Cornatel
- Alcázar de Segovia
- Castillo de Coca
- Mirador del Castillo de Burgos
- Castillo del Duque de Frías
- Palacio Episcopal de Astorga
- Castillo de Peñafiel
- Castillo de Villafranca del Bierzo
- Castillo de Ampudia
- La Fortaleza Templaria de Ponferrada
- Castillo de Zamora
Turismo de castillos
Además, varios de estos castillos están recuperando vida gracias a visitas teatralizadas, recreaciones históricas, rutas nocturnas o actividades de astroturismo convirtiéndose en uno de los recursos turísticos emergentes más singulares de la comunidad.
