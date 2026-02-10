Castilla y León, el territorio con más castillos de toda Europa

Pocas veces aparece en folletos o guías generales, pero Castilla y León posee la mayor concentración de castillos visitables del continente europeo. Solo en su territorio se conservan más de 300 fortificaciones, muchas de ellas abiertas al público y en un estado excepcional: desde castillos-palacio como el de Coca o La Mota, hasta fortalezas rocosas como Gormaz o el castillo templario de Ponferrada.

Lo curioso es que esta abundancia no responde únicamente a la historia medieval de la comunidad autónoma, sino a la variedad de sus fronteras internas: reinos, señoríos, órdenes militares y rutas comerciales que durante siglos exigieron defensas en lugares estratégicos. Ese pasado ha convertido hoy a Castilla y León en un auténtico parque temático de castillos reales, muchos de ellos sin masificaciones y con vistas espectaculares.

DOCE CASTILLOS QUE TE GUSTARÁ CONOCER Castillo de Simancas Castillo de Cornatel Alcázar de Segovia Castillo de Coca Mirador del Castillo de Burgos Castillo del Duque de Frías Palacio Episcopal de Astorga Castillo de Peñafiel Castillo de Villafranca del Bierzo Castillo de Ampudia La Fortaleza Templaria de Ponferrada Castillo de Zamora

Turismo de castillos

Además, varios de estos castillos están recuperando vida gracias a visitas teatralizadas, recreaciones históricas, rutas nocturnas o actividades de astroturismo convirtiéndose en uno de los recursos turísticos emergentes más singulares de la comunidad.