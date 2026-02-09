Rescatada "in extremis" una menor en el río Bernesga a su paso por la ciudad de León

Agentes de la Policía Nacional de León rescataron hoy ‘in extremis’ a una menor de edad que se estaba ahogando en el río Bernesga, a la altura de la pasarela del Instituto de Eras, en el margen correspondiente al paseo de Salamanca de la capital leonesa.

Un viandante, que observó una persona en el interior del río que hacía gestos de auxilio, alertó a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, tras lo que se activó un dispositivo de emergencia en el que participaron efectivos del cuerpo de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

La patrulla de la Policía Nacional fue la primera en llegar al lugar y, ante la urgencia de la situación, los dos agentes integrantes del vehículo radiopatrulla accedieron por el lateral al cauce del río, logrando sacar a la menor del agua.

Tras el rescate, los agentes protegieron a la menor con una manta térmica hasta la llegada de los servicios sanitarios, que procedieron a su traslado al Complejo Asistencial Universitario de León para una evaluación médica completa aunque, según las primeras informaciones, su vida no corre peligro.