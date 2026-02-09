El PP expulsa a un concejal de Tudela de Duero, Valladolid, acusado de un delito de "violencia de doméstica"

El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Castilla y León expulsa al concejal de Tudela de Duero, Óscar Fernández Giralda, tras conocer que fue detenido en los últimos días por un presunto delito de amenazas a su pareja.

El Partido Popular de Valladolid y de Castilla y León muestran “una vez más su compromiso en la lucha contra la violencia de doméstica y aprovechan para condenar con rotundidad esta lacra”.

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, confirmó la detención del concejal este sábado por la tarde por agentes de la Guardia Civil, después de la denuncia de su pareja, otro hombre, por lo que se le detuvo por un presunto delito de violencia doméstica.

Canales indicó que Óscar Fernández pasó la noche en el calabozo y el domingo por la mañana fue puesto a disposición judicial, y el juez decretó su libertad “con condiciones”.