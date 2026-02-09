El leonés Carlos Pollán, designado candidato de Vox a la Presidencia de la Junta

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox designó hoy al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, como candidato a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas previstas para el 15 de marzo. Así lo confirmó el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, que mostró su satisfacción por la elección de quien “ha sido un gran presidente de las Cortes”, según recogió Ical.

No obstante, el dirigente nacional evitó entrar en muchos detalles de la designación a la espera de la comparecencia que esta tarde tendrá el líder nacional del partido, Santiago Abascal, en Ávila. El leonés, que en principio liderará la candidatura de Vox, toma el relevo como candidato de Juan García-Gallardo, que encabezó a la formación en los comicios regionales de febrero de 2022 y alcanzó incluso la Vicepresidenta de la Junta tras las elecciones autonómicas, si bien hace un año dejó sus cargos en el partido por “discrepancias” con la dirección del mismo.

El objetivo de Vox de cara a la cita del 15 de marzo es seguir creciendo porque, según apuntó Fúster, “más Vox es mejor para Castilla y León”. Sin embargo, no quiso cuantificar ese “más Vox” porque, según alegó, “no se trata de poner una cifra”. Hay que recordar que la formación de Abascal obtuvo un 17,64 por ciento de los votos (12 escaños) lo que supone una base más alta que, por ejemplo, la de Aragón, donde Vox logró el domingo un 17,9 por ciento de los votos pero partiendo de un 11,3.

Décadas de bipartidismo

“Los castellanoleoneses, como ocurría en Aragón, están muy abandonados por décadas de bipartidismo. Es cierto que en el caso de Castilla y León ha gobernado la derecha pero lo ha hecho gestionando ideas de izquierdas”, subrayó Fúster, que remarcó, en este sentido, que el objetivo de Vox “no es gestionar la decadencia, sino combatirla”. Una estrategia que, según el portavoz, está dando sus frutos porque los votantes están diciendo en las urnas que “no vale cambiar de siglas, que necesitamos un cambio profundo, valiente y sin complejos”.

En cuanto a la campaña de cara al 15 de marzo, fuentes del partido señalaron que será “similar” a las que se han llevado a cabo en Extremadura y en Aragón. Se apostará, por tanto, por mucha presencia de dirigentes nacionales, especialmente del líder del partido, Santiago Abascal, que en los 15 días de campaña en Aragón ha llegado a protagonizar hasta “43 actos” en esa Comunidad. “Visitaremos esos municipios que a nosotros siempre nos preocupan”, apuntaron desde la sede de Bambú, que recordaron que el mundo rural “siempre ha sido clave” para Vox, “al contrario que lo que ocurre en otros partidos donde solos se acuerdan de la España Vaciada ahora”.