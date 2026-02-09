Herido un trabajador al caer desde un camión grúa y ser golpeado por un autobús en Burgos

Un trabajador de 25 años ha resultado herido este lunes al caer desde un camión grúa que estaba realizando labores de descarga de material, en la calle José Vicente del Val, en Burgos capital, y ser golpeado por un autobús urbano que pasaba en ese momento por la calle.

Fuentes de Policía Local han explicado a Efe que el herido, que presentaba un golpe en la cabeza pero en principio no era grave, es el operario que estaba descargando el material, y que se ha caído al suelo golpeándose con un autobús urbano, sobre el que ha impactado también parte del material.

El accidente se ha producido sobre las 11:00 cuando al conductor del camión se le ha movido la grúa y le ha basculado el propio vehículo, de modo que el péndulo ha golpeado al operario y este ha caído al suelo, sufriendo las lesiones por la que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Burgos.

Una pasajera herida

El autobús urbano no solo ha impactado contra el operario, sino que también ha sufrido el golpe de parte del material que estaban descargando, que se ha caído con el movimiento, lo que ha dejado herida a una de las pasajeras, aunque no ha requerido de traslado al hospital.

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 ha informado de que el accidente ha movilizado a efectivos de Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos sanitarios para atender tanto al trabajador como a la pasajera herida