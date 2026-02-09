El exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo sobre la designación de Pollán: "Se consuma la traición"

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo, que también abandonó la formación Vox con críticas a la dirección de su partido, ha afirmado que, con la designación este lunes de Carlos Pollán como candidato a presidir la comunidad se "consuma la traición".

A través de un mensaje en sus redes sociales, el exvicepresidente de la Junta, que criticó la falta de democracia interna de su partido, ha asegurado que el candidato elegido para Castilla y León lo hizo ya el propio Santiago Abascal hace dos años, cuando mandaron a Montse Lluis y Álvaro Zancajo a "hacer un tour por los medios afines para minar" su autoridad.

"Campaña de desprestigio"

Fue este un tour, ha añadido, urdido como una "campaña de desprestigio" contra él, que acabó dejando el partido al poco de que su formación abandonara el Gobierno autonómico y tras una crisis interna que también afectó a otros dos procuradores en las Cortes.

El actual presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, será así el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de próximo 15 de marzo, como ha informado el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tras su reunión de este lunes, el último día para la presentación de listas electorales para estas elecciones.