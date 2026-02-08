Piden 14 años de cárcel para el hombre detenido con un arsenal de explosivos en Burgos

El Ministerio Fiscal pide 14 años de prisión para el hombre detenido en Burgos en marzo de 2024 con 60 kilos de material pirotécnico, precursores y productos químicos para la preparación de explosivos, por un delito de depósito de explosivos -6 años de cárcel- y otro de tráfico de drogas - 8 años y medio-, tras pillarlo también con 25 kilos de droga.

La Audiencia Provincial de Burgos acoge este lunes, 9 de febrero, el juicio contra el acusado, un fanático de la pirotecnia aunque con conocimientos en fabricación de explosivos, que según informó tras la detención la Guardia Civil no tenía intención de provocar un atentado terrorista ni hecho delictivo alguno.

El hombre fue detenido a principios de marzo de 2024, en el marco de una investigación abierta meses antes, cunado lo pillaron en la A-1 mientras transportaba en un vehículo una mezcla de precursores de explosivos y droga, tal como recoge el escrito de la Fiscalía.

Registros

Un registro posterior a su domicilio, el de sus padres y a un par de longas permitió localizar el arsenal, compuesto por numeroso y variado material pirotécnico y explosivo, con precursores, pólvora y productos químicos que permitirán tanto confeccionar artículos de pirotecnia como explosivos.

En total, la Guardia Civil incautó alrededor de 60 kilos, que estaban almacenados sin ninguna medida de seguridad, con riesgo de explosión accidental, y la investigación descartó que el hombre tuviera intención de usarlos para atentar, aunque sí tenía capacidad y conocimientos para fabricar explosivos.

En los registros también se localizaron 25 kilos de droga, entre anfetaminas, ketamina, cannabis y cocaína, con un valor en el mercado de casi 400.000 euros, que estaba destinada al tráfico.

Por todo ello, la Fiscalía solicita para el acusado -en prisión provisional desde el 4 de marzo de 2024- seis años de cárcel por un delito de depósito de explosivos y otros ocho años y medio por un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas