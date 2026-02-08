Sí, las panderetas cuadradas existen: puedes escuchar su sonido en este pueblo de Salamanca
A diferencia del instrumento tradicional, la versión cuadrada de Peñaparda se toca con un palillo y se apoya en la pierna
¿Una pandereta cuadrada? Sí, has leído bien. En concreto, "panderu cuadráu" para ser más estrictos con la historia. En la pequeña localidad salmantina de Peñaparda, en pleno Rebollar, sobrevive uno de los instrumentos musicales más raros y desconocidos del folclore español: el pandero cuadrado, una pieza única que no se toca en ningún otro lugar de Castilla y León —ni del país— y cuyo sonido áspero y profundo ha intrigado durante décadas a músicos e investigadores.
A diferencia de la pandereta tradicional, esta versión peñapardina no es redonda, no tiene sonajas y no se golpea con las manos, sino con un palillo de madera, siguiendo una técnica heredada de generación en generación.
Se apoya en la pierna
El instrumento se apoya en la pierna y la percusión del palillo, acompañada por movimientos del pie, crea un ritmo telúrico y vibrante que acompaña a los bailes tradicionales del pueblo.
Al borde de la desaparición
Durante años estuvo al borde de la desaparición, pero su recuperación por parte de grupos locales y escuelas de música la ha convertido en un símbolo identitario del Rebollar, además de una de las joyas etnográficas más singulares de Castilla y León. Un instrumento raro, hermoso y resistente, que demuestra que la tradición todavía guarda sorpresas.
La localidad charra está muy involucrada en la conservación y promoción de este instrumento tradicional, consiguiendo así que sea un instrumento único que va a más.
Su fiesta local se celebra el último fin de semana de julio y ha alcanzado gran fama tras varias ediciones en las que han participado solistas de renombre en la música tradicional, además de numerosos grupos folclóricos. Con esta fiesta se pretende poner en valor el instrumento tan singular así como divulgar el rico folclore local.
