Estado de las carreteras en Castilla y León: La nieve cierra cinco tramos de la red provincial

La nieve caída en las últimas horas ha obligado a cerrar cinco tramos de la red provincial de carreteras de Castilla y León, mientras que en otros nuevos son obligatorias las cadenas, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

En Ávila está cerrado el puerto de Mijares, en la AV-901; en Salamanca no se puede circular por la DSA-180 en La Hoya, la DSA-191, en Candelario, y la SA-203, entre El Cabaco y la Peña de Francia, mientras que en Zamora se ha cerrado la ZA-103 en San Martín de Castañeda, y en León la LE-126, en La Baña.

En cuanto a la red principal, a esta hora se recomienda precaución para circular por la A-6 entre las localidades de Adanero y Maello (Ávila) y en la AP-51, entre Villacastín y la localidad abulense de Brieva.

León y Ávila

Por su parte, en la provincia de León las cadenas son obligatorias para transitar por la LE-142, en Rabanal del Camino; LE-233, entre Besande y Siero de la Reina; LE-334, entre Prioro y Siero de la Reina; LE-315, entre Robles de Valcueva y Piornedo; LE-321, entre La Vecilla y Redipuertas; la LE-473, en Torrebarrio, en Caldas de Luna y la LE-491, en La Vega de los Viejos. Además, el tráfico está condicionado en la LE-493, en Canales y Rioscuro.

Mientras tanto, en Ávila se necesitan cadenas en la AV-932, entre Casas de Navancuerda y Navacepeda de Tormes y la AV-941, entre Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino.

Por último, en Segovia se recomienda precaución para circular por la CL-601 y en la SG-615, en La Pradera de Navalhorno; en la SG-112 y la SG-114, a la altura de Riaza y en la SG-615, entre Cerezo de Arriba y La Pinilla.