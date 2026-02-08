¿Hasta cuándo afectará el tren de borrascas a Castilla y León? Esto es lo que dice Protección Civil
Las avenidas en los ríos se mantendrán a lo largo de la semana
Ical
El tren de borrascas que viene afectando a toda la Península Ibérica desde el pasado 22 de enero se mantendrá, como mínimo hasta al próximo domingo en Castilla y León, según confirmó a Ical la directora general de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, Irene Cortes, que también prevé que se repitan los episodios de avenidas y deshielo.
Desde el pasado 22 de enero, cuando se inició la sucesión de borrascas, el Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2 ha atendido un total de 1.191 avisos: 601 por nevadas, 329 por vientos, 187 por lluvias y 74 por inundaciones.
En la actualidad, según confirmó Cortés, la Junta mantiene activados los planes de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, con todas las provincias de la Comunidad en situación uno del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncyl), mientras que en Zamora desde ayer se encuentra en situación dos, debido al aumento de caudales en varios ríos y embalses, así como a la previsión de lluvias y deshielos que podrían incrementar los niveles de los cauces y provocar avenidas.
Infraestructuras críticas
Al mismo tiempo, de forma complementaria en la provincia de Zamora también se ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) en nivel dos, reforzando la vigilancia, coordinación y capacidad de respuesta ante posibles afecciones en la población e infraestructuras críticas. En especial preocupa la situación en Sanabria, durante la jornada de hoy se esperan nieve, viento y lluvia
Según confirmó a Ical la directora general de la Agencia de Protección Civil de la Junta, Irene Cortés, esta mañana se reunió el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) en Zamora y decidió mantener estos niveles de alerta hasta mañana, cuando volverá a reunirse.
