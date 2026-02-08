Activada a partir de las 18.00 de este domingo la alerta por nevadas en las carreteras de montaña de Ávila, León, Segovia y Zamora
Esta medida se mantendrá hasta mañana en la Cordillera Cantábrica leonesa, Sanabria y el Sistema Central de Ávila y Segovia
Ical
La Delegación del Gobierno en Castilla y León activa hoy a las 18.00 horas la fase de alerta por nevadas del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de carreteras del Estado. Esta medida, que se mantendrá hasta mañana, afectará a las zonas de montaña de Ávila, León, Segovia y Sanabria.
En concreto, la fase de alerta se inicia este domingo a las 18.00 horas en la Cordillera Cantábrica de León por nevadas de hasta diez centímetros, por lo que se mantendrá hasta la próxima media noche, como en la comarca de Sanabria.
Asimismo, a la misma hora se inicia la alerta en el Sistema Central de Ávila, por acumulaciones de hasta cinco centímetros, por lo que se mantiene hasta la medianoche, mientras que en la provincia de Segovia se alargará hasta las seis de la mañana de este lunes.
- Mañueco afirma que las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha beneficiará a 20.000 familias al año
- Colisiona un tren que cubre la línea entre Valladolid y Puebla de Sanabria contra un camión en el paso a nivel de Pozaldez
- Mañueco anuncia un incremento de las ayudas para la contratación de seguros agrarios y una inversión de 20 millones de euros para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo y mejora del ovino
- Diecinueve tramos con cadenas y cinco cerrados por la nieve en Castilla y León
- Mañueco pedirá al Gobierno que declare zona gravemente afectada por emergencias los lugares afectados por las inundaciones en Castilla y León
- Siete vehículos implicados en un accidente en cadena en la A-62 en Valladolid
- Muere una mujer al caer su vehículo por un desnivel en Salamanca
- Fallece el conductor de una quitanieves tras caer por una ladera de 20 metros en Ávila