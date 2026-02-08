Activada a partir de las 18.00 de este domingo la alerta por nevadas en las carreteras de montaña de Ávila, León, Segovia y Zamora

La Delegación del Gobierno en Castilla y León activa hoy a las 18.00 horas la fase de alerta por nevadas del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de carreteras del Estado. Esta medida, que se mantendrá hasta mañana, afectará a las zonas de montaña de Ávila, León, Segovia y Sanabria.

En concreto, la fase de alerta se inicia este domingo a las 18.00 horas en la Cordillera Cantábrica de León por nevadas de hasta diez centímetros, por lo que se mantendrá hasta la próxima media noche, como en la comarca de Sanabria.

Asimismo, a la misma hora se inicia la alerta en el Sistema Central de Ávila, por acumulaciones de hasta cinco centímetros, por lo que se mantiene hasta la medianoche, mientras que en la provincia de Segovia se alargará hasta las seis de la mañana de este lunes.