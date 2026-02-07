Situación de las carreteras en Castilla y León: La nieve complica el tráfico en más de una decena de vías

La nieve complica a esta hora de la tarde el tráfico en más de una decena de carreteras de la red principal de Castilla y León, siendo necesarias las cadenas en la N-505, en el Puerto del Pico (Ávila) y en la N-630, a la altura de Ventosilla de la Tercia (León), así como en ocho carreteras provinciales de Ávila, Salamanca y León. Además, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), un total de 13 carreteras, todas de la red secundaria, se mantienen cortadas por inundaciones.

Ávila y León están siendo las provincias más afectadas por la nieve. En la provincia leonesa el tráfico también se está viendo condicionado en la A-6, en El Manzanal, en la N-VI, a la altura de Rodrigatos de la Obispalía y en la N-630, entre Ventosilla y Riosequino de Torío. Además, está cerrado el puerto de Redipuertas, en la LE-321.

Mientras tanto, en Ávila también son obligatorias las cadenas en la AV-900, en Navalmoral; en la AV-932, entre Casas de Navancuerda y La Herguijuela; en la AV-941, entre San Martín del Pimpollar y Zapardiel de la Ribera, y en la CL-505, entre Navalperal de Pinares y Las Navas del Marqués. Además, se recomienda precaución los puertos de La Paramera (N-403) y Menga (N-502).

En la provincia de Palencia los problemas se presentan en la CL-626, entre San Pedro de Cansoles y Tarilonte de la Peña, mientras que en Segovia el tráfico está condicionado en la Pradera de Navalhorno, tanto en la CL-601 como en la SG-615. En Zamora hay que extremar la precaución en la A-55, desde Rionegro del Puente hasta la provincia de Orense; en la ZA-103, en San Martín de Castañeda y en la N-525 entre Rionegro del Puente y Las Hedradas.

La nieve dificulta el tráfico en la N-630 a la salida de León. / P. García - Ical

En Salamanca están cerradas la DSA-180, en La Hoya y la DSA-191, en Candelario, mientras que las cadenas son obligatorias en la SA-203, entre El Cabaco y la Peña de Francia.

Inundaciones

En cuanto a las carreteras cortadas por inundaciones, la peor parte se la lleva Zamora donde no se puede circular por la la ZA-100, en Navianos de Valverde; la ZA-P-2547, en Calzadilla de Tera; la ZA-P-2548, en Santa María de Valverde; y la ZA-L-2553, en San Pedro de Zamudia.

En León están intransitables la LE-114, en La Lora del Rio, y la LE-5705, en Villaselán, mientras que en Salamanca no se puede circular por la CV-BE-2, en Candelario y la DSA-106, en Arapiles.

Además, en Segovia están cortadas l se puede transitar por la la SG-P-2131, en Laguna de Contreras y la SG-V-2416 en Burgomillodo. También está cortada al tráfico la SO-P-4009 en Langa de Duero (Soria) y la VP-4017 en Melgar de Arriba (Valladolid).