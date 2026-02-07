Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañueco anuncia un incremento de las ayudas para la contratación de seguros agrarios y una inversión de 20 millones de euros para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo y mejora del ovino

El presidente del Partido Popular de Castilla y León presenta la candidatura del PP de Salamanca, renovada en más del 60%, que aúna experiencia y juventud para seguir ofreciendo “serenidad, responsabilidad y certezas”

Mañueco ha señalado que el programa electoral del PP incluirá los proyectos e inversiones en la provincia de Salamanca que formaban parte de los Presupuestos autonómicos para 2026 y que fueron bloqueados por PSOE y VOX Castilla y León

El presidente Fernández Mañueco.

El presidente Fernández Mañueco. / M. Chacón - Ical

F. E.

El presidente del Partido Popular de Castilla y León ha participado hoy en el acto de presentación de la candidatura del Partido Popular de Salamanca que concurrirá en las elecciones a las Cortes de Castilla y León del 15 de marzo: “una candidatura renovada en más del 60%, que ha sabido conjugar experiencia y juventud y que representa a toda la provincia de Salamanca”.

Fernández Mañueco ha expresado el honor que supone para él encabezar, en su tierra natal, una lista formada por personas preparadas, con experiencia a pie de calle y entregadas a defender con ilusión el proyecto del Partido Popular para Salamanca y para Castilla y León.

El presidente autonómico ha señalado que esta candidatura es el sostén y el puntal en Salamanca de su candidatura a la Presidencia de la Junta, una candidatura que, ha afirmado, puede defender sin complejos su gestión al frente del Gobierno autonómico. “Lo hemos hecho bien, porque lo nuestro es cumplir, y queremos seguir haciéndolo aún mejor”, ha remarcado.

Asimismo, ha advertido de que el triunfo electoral no llega solo, sino que hay que ganarlo, lo que exige moverse, trabajar duro y estar siempre al lado de la gente. Solo así, ha dicho, será posible construir un proyecto capaz de obtener el respaldo mayoritario de las personas de Salamanca y de Castilla y León. Por ello, ha afirmado que exigirá a su equipo trabajo, convencido de que todos los integrantes de la candidatura reúnen los méritos, la ilusión y la capacidad necesarias para lograr el apoyo de los ciudadanos.

"El Partido Popular es la mejor opción política y cuenta con los mejores candidatos para conseguir el objetivo de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas para vivir de España".

Su programa electoral incluirá medidas para seguir generando oportunidades y empleo en Salamanca y en el resto de la Comunidad y, también, para impulsar a empresas, autónomos, agricultores y ganaderos, y apoyar a las familias. Se trata de proyectos e inversiones que estaban recogidos en el proyecto de Presupuestos del Ejecutivo autonómico para 2026, que fueron bloqueados por PSOE y VOX Castilla y León y que suponían un aumento del 35% en las inversiones para la provincia de Salamanca, con un récord de 153 millones de euros.

Fernández Mañueco ha destacado que, al votar en contra de los Presupuestos para 2026, PSOE y VOX Castilla y León rechazaron las bonificaciones a los peajes en diferentes carreteras que atraviesan la Comunidad: de León a Astorga y Asturias, y de Segovia y Ávila con Madrid, este último especialmente relevante para Salamanca.

Además, bloquearon duplicar el bono nacimiento hasta los 5.000 euros por hijo; ampliar a más familias el bono infantil de 200 euros de ayuda a actividades formativas, de ocio y deportivas para los niños fuera del horario lectivo; implantar el bono de 300 euros a 100.000 autónomos; ayudas para la contratación de seguros agrarios o la aprobación de dos Planes con una inversión de 20 millones de euros para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo, y mejora del ovino; ayudas al cambio de bañeras por platos de ducha en más de 20.000 hogares para facilitar la comodidad y seguridad de las personas mayores; mantener la gratuidad del transporte a través de Buscyl; el incremento en un 80% de los recursos destinados a vivienda; o la extensión de helicópteros medicalizados a todas las provincias.

Son algunos ejemplos de medidas que “ha frenado la pinza PSOE y VOX Castilla y León. Frente a eso el PP ofrecemos una política que se ejerce con buena gestión y estabilidad”, ha afirmado Fernández Mañueco. Será las primeras medidas que se pondrán en marcha con el nuevo gobierno, si así lo deciden los ciudadanos.

Finalmente, el presidente del Partido Popular de Castilla y León ha defendido una forma de hacer política basada en los hechos y en el cumplimiento de los compromisos con proyectos en la provincia de Salamanca, como el Centro Internacional del Español, el Instituto de Guijuelo, el colegio de Aldeatejada, la residencia de personas mayores y las estaciones de autobuses de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Asimismo, ha señalado el avance de iniciativas como el Puerto Seco, el distrito empresarial en la antigua Mercasalamanca, los polígonos industriales de Ciudad Rodrigo y el de Ledrada; la nueva Facultad de Veterinaria, cuyo grado se implantará este año; o las inversiones en el Hospital Clínico, los centros de salud de Prosperidad, Peñaranda y San José-El Zurguén; además, de la construcción de más vivienda pública y las ayudas al alquiler.

La candidatura del Partido Popular de Salamanca a las elecciones a las Cortes de Castilla y León está encabezada por Alfonso Fernández Mañueco y la integran Rosa María Esteban Ayuso, alcaldesa de Gomecello y secretaria de la Mesa de las Cortes; Ángel Porras de la Fuente, presidente de Nuevas Generaciones de Salamanca; María del Carmen Sánchez Bellota, procuradora de las Cortes; Raúl Hernández López, procurador de las Cortes; María Lourdes Palos Carreño, alcaldesa de Fuenteguinaldo; José María Sánchez Martín, alcalde de las Veguillas y procurador de las Cortes; María Candelas González Martín, alcaldesa de Aldeanueva de Figueroa; Enrique Manuel García Mariño, alcalde de Aldeatejada; y Noemí Fernández Castaño, concejala de Carbajosa de la Sagrada.

Completan la lista los suplentes, Exuperancio Benito García, alcalde de Ledesma; Lourdes Vaquero Mlosquete, concejala de Alba de Tormes, y José Julio López Labajos, concejal de Peñaranda.

TEMAS

