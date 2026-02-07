Localizado el cuerpo sin vida del octogenario desaparecido el miércoles en León

La Guardia Civil localizó hoy el cuerpo sin vida del hombre de 82 años, procedente de Arteixo (La Coruña), en un camino situado a un kilómetro de distancia de donde se encontraba su vehículo, en la localidad leonesa de Noceda del Bierzo.

Fuentes de Subdelegación del Gobierno informaron a la Agencia Ical que el cuerpo del hombre fue localizado sobre las 16.00 horas por agentes de la Guardia Civil, después de que el mismo cuerpo iniciara el dispositivo de búsqueda el pasado miércoles, 4 de febrero, para tratar de localizar al varón.

En su búsqueda participaron, entre otros medios, un helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León, un guía con un perro especializado en seguridad y rescate pertenecientes al Grupo Cinológico de la Zona de Castilla y León, con base en Zamora, patrullas de seguridad ciudadana y la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia de León, equipada con un dron para buscar desde el aire.

A pesar de que el varón residía en la localidad gallega de Arteixo, la Benemérita había establecido el Puesto de Mando Avanzado en Noceda del Bierzo, al tratarse del lugar en el que había sido localizado su vehículo.

Además, como ocurre en todos los casos de desaparición de personas, la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de Guardia.